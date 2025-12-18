Як розмножувати герань: метод "у пакеті" без поливання і зайвих клопотів

Як розмножувати герань

Реклама

Осіннє обрізання герані — це не просто гігієнічна процедура, а можливість отримати багато нових рослин. Замість того, щоб просто поставити живці у воду, спробуйте спосіб укорінення в пакетах. Це схоже на справжню магію: коріння з’являється буквально на очах, а вам водночас не потрібно бігати з лійкою чи перейматися, що земля пересохне.

Завдяки цьому методу та вчасному прищипуванню навесні ви отримаєте не довгий одинокий пагін, а пишну квітучу шапку.

Як розмножувати герань: детальна інструкція

Обрізання і підготовка живців

Коли герань відцвітає, а стебла починають витягуватися і лисіти — час діяти. Основний кущ ми вкорочуємо, залишаючи над землею лише 3–4 бруньки. Зрізані гілки стануть нашими живцями.

Реклама

Для живців виберіть найміцніші стебла та наріжте їх шматочками довжиною приблизно 15 см. Зріз робіть косим, просто під вузлом (місцем, звідки росте листя). Нижнє листя обов’язково приберіть, щоб воно не почало гнити під час укорінення.

Створюємо ідеальний субстрат

Для того, щоб корінню було легко пробитися, ґрунт має бути легким і «дихати». Змішайте звичайний універсальний торф’яний ґрунт із перлітом у рівних частинах (1:1). Суміш треба трохи зволожити: вона повинна тримати форму, якщо стиснути її в кулаці, але водночас легко розсипатися, не залишаючи на руках бруду.

Секрет розмноження у пакеті

Візьміть невеликі поліетиленові пакети (найкраще підійдуть ті, що з зіпзастібкою). Насипте туди підготовлену суміш, встроміть нижню частину живців і щільно закрийте пакет.

Усередині створиться особливий мікроклімат: волога не випаровується, а циркулює по колу. Саме тому поливати живці протягом наступного місяця взагалі не потрібно. Поставте пакети у світлому місці (але не під прямі промені сонця) за температурі близько 18 °C.

Реклама

Перевірка і пересадження

Приблизно через місяць крізь прозорі стінки пакета ви побачите здорове біле коріння. Це сигнал, що рослини готові до життя у власному горщику.

Щоб отримати справді густий кущ, не саджайте один живець на горщик. Візьміть 4–5 штук і висадіть їх разом до однієї ємності з гарним дренажем. Групове садіння — найшвидший шлях до пишної «шапки» на підвіконні.

Формування куща

Після садіння важливо не дати герані просто рости вгору. Оскільки взимку світла замало, молоді пагони почнуть тягнутися до вікна. Відрахуйте від рівня землі 3–4 бруньки та обережно прищепіть (відламайте) верхівку. Це змусить рослину випускати бічні пагони. Як результат, кущ стане щільним, компактним, а навесні потішить вас неймовірно рясним цвітінням.