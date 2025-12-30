Із вікон не дутиме навіть у заметіль: ці прості поради захистять від протягів і втрати тепла

Що робити, щоб не дуло з вікон / © unsplash.com

У холодну пору року навіть нові вікна іноді починають пропускати холодне повітря. Через це в кімнатах стає прохолодно, зростають витрати на опалення, а комфорт зникає. Найчастіше причина не у вікнах, а в дрібних недоліках, які легко виправити власноруч. Простих дій буде достатньо, щоб повністю прибрати протяги та зберегти тепло у своїй оселі.

Перевірте ущільнювачі. З часом гумові ущільнювачі втрачають еластичність і перестають щільно прилягати. Навіть невелика щілина пропускає холодне повітря. Ущільнювачі варто оглянути та замінити, якщо вони стали твердими чи потрісканими. Для догляду корисно протирати їх гліцерином або силіконовим засобом.

Відрегулюйте притиск стулок. У пластикових вікнах передбачена можливість сезонного регулювання. Узимку притиск стулки має бути щільнішим. Якщо вікно закривається легко і без опору, холод повітря проходить усередину. Невелике регулювання фурнітури значно зменшує тепловтрати.

Утепліть підвіконня та відкоси. Часто холод іде не з рами, а знизу чи з боків вікна. Щілини під підвіконням та у відкосах варто закрити монтажною піною або герметиком. Це допоможе зберегти тепло та позбутися відчуття холоду біля вікна.

Використовуйте теплі штори. Щільні штори створюють додатковий бар’єр між холодним склом і кімнатою. Важливо, щоб вони не перекривали батареї, інакше тепло не зможе вільно поширюватися. Увечері та вночі штори помітно зменшують втрату тепла.