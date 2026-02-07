- Дата публікації
Магнітна буря 7 лютого: яка буде її активність
Геомагнітна активність має бути спокійною.
У суботу, 7 лютого, очікується магнітна буря середньої потужності. Очікується К-індекс 4 (жовтий рівень).
Про це повідомили meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.
Швидкість сонячного вітру наразі підвищена через вплив високошвидкісного потоку корональної діри. Однак очікується, що вона дещо знизиться протягом.
Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.
Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. З'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон.