ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 7 лютого: яка буде її активність

Геомагнітна активність має бути спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У суботу, 7 лютого, очікується магнітна буря середньої потужності. Очікується К-індекс 4 (жовтий рівень).

Про це повідомили meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Швидкість сонячного вітру наразі підвищена через вплив високошвидкісного потоку корональної діри. Однак очікується, що вона дещо знизиться протягом.

Магнітна буря 7 лютого. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 7 лютого. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.

Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. З'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie