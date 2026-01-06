Мороз може бути небезпечнішим, ніж здається: які симптоми у собак не можна ігнорувати

Собака / © iStock

Сніг та різкий мороз змусили власників собак уважніше стежити за станом своїх улюбленців під час прогулянок. Ліцензована ветеринарна технікиня Джилл нагадала, які симптоми можуть свідчити про небезпечні для здоров’я наслідки холоду.

Про це повідомило видання Mirror.

Джилл пояснила, що здатність собаки переносити мороз залежить від кількох чинників: породи, розміру, густоти шерсті та загального стану здоров’я. Великі собаки з щільною шерстю зазвичай почуваються комфортніше, тоді як дрібні породи з коротким хутром швидше переохолоджуються.

Фахівчиня радить уважно спостерігати за поведінкою собаки. Якщо тварина тремтить, не рухається, підіймає лапи від холоду чи уникає контакту зі снігом — це сигнали, що слід негайно повернутися додому. Важливо також звертати увагу на кінчики вух, хвіст, подушечки лап і ділянки без шерсті. Саме там найчастіше з’являються перші ознаки обмороження — блідість, синюшність або різка зміна кольору шкіри.

Окрім ризику обмороження, Джилл нагадує про базові потреби собак узимку: теплу підстилку, чисту воду, достатнє харчування й регулярну активність. Вона також закликає власників перевіряти стан лап після прогулянки та обирати тільки безпечні для тварин реагенти для танення льоду — потрапляючи на шерсть і слизові, вони можуть спричинити отруєння.

Фахівчиня радить орієнтуватися на власні відчуття: якщо холод «обпікає» обличчя, вигул має бути коротким — до 10–15 хвилин. Деяким породам, зокрема короткошерстим, у мороз потрібні додаткові засоби захисту: светр, куртка або взуття.

Якщо у власників виникають сумніви щодо стану собаки під час холодів, ветеринарка радить не зволікати та проконсультуватися зі спеціалістом.

