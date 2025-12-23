Найпопулярніші імена в Україні 2025 року: як назвати дитину

Найпопулярніші імена

Реклама

Сьогодні вибір імені для дитини в Україні став чимось більшим, ніж просто юридичною процедурою. Це рішення відображає те, як батьки бачать майбутнє своєї родини та країни загалом. Попри складні обставини, народжуваність тримається на рівні близько 200 тисяч немовлят на рік. Разом із цим змінюються і смаки: у списках імен тепер частіше можна побачити як повернення до старого коріння, так і вплив глобальних трендів.

Найпопулярніші імена хлопчиків та дівчаток

Статистичні дані Міністерства юстиції за першу половину 2025 року свідчать про те, що попри всі зовнішні обставини, в Україні з’явилося на світ близько 200 тисяч дітей. Аналіз офіційних реєстрів дозволив визначити імена, які батьки обирали найчастіше.

Беззаперечним лідером серед хлопчиків став Олександр . Це ім’я отримали понад 4 100 немовлят. Його популярність пояснюється не лише традицією, а й тим, що воно звучить однаково впевнено в будь-якому віці та добре поєднується з більшістю українських прізвищ.

У рейтингу жіночих імен першу сходинку впевнено посіла Софія. Це ім’я зареєстрували понад 5 200 разів. Батьки все частіше надають перевагу цьому варіанту через його м’яку вимову та глибоке змістове значення, яке в перекладі з грецької означає мудрість.

Популярні імена для хлопчиків

Окрім лідера-Олександра, до списку найпоширеніших імен увійшли варіанти, що поєднують у собі європейську лаконічність та українську енергетику. Справжнім хітом 2025 року став Марк — це ім’я впевнено посідає друге місце в багатьох регіонах. Також батьки часто віддають перевагу Тимофію та Матвію, що свідчить про повернення інтересу до традиційних форм.

Реклама

Цікаво, що саме Марк та Тимофій продемонстрували стрімке зростання популярності. За останні кілька років ці імена зробили найбільший стрибок у рейтингах, перетворившись із відносно рідкісних на лідерів симпатій у більшості регіонів України.

Ім’я Макар, яке раніше вважалося рідкісним, тепер міцно закріпилося серед фаворитів, особливо в центральних областях України.

Отже, десятку найпопулярніших імен серед хлопчиків складають такі імена:

Олександр

Марк

Тимофій

Матвій

Максим

Артем

Богдан

Данило

Дмитро

Макар

Популярні імена для дівчаток

Ситуація з жіночими іменами демонструє схожу тенденцію: поєднання звичних варіантів із тими, що лише нещодавно увійшли в активний вжиток. Перше місце за кількістю реєстрацій стабільно посідає Софія. Поруч із нею в рейтингу закріпилася Соломія — це ім’я стало особливо затребуваним у західних областях України.

Реклама

Батьки також часто обирають імена Марія та Анастасія, які десятиліттями залишаються в топах. Більш сучасні запити представлені іменами Злата та Емілія. Завершують перелік популярних жіночих імен Вікторія, Анна, Поліна та Катерина, які складають основу класичного іменослова.

Отже, десятку найпопулярніших імен серед дівчаток складають такі імена:

Софія

Соломія

Марія

Анастасія

Злата

Емілія

Вікторія

Анна

Поліна

Катерина

Регіональні особливості вибору імен

Як і раніше існують певні географічні відмінності у виборі імен. Зокрема, у мегаполісах, таких як Київ чи Львів, мешканці частіше надають перевагу коротким іменам, що є зрозумілими за межами країни. Наприклад, Марк чи Емілія популярні завдяки своїй універсальності та легкості вимови в міжнародному середовищі.

Для західних областей, особливо для Галичини, характерним став значний попит на ім’я Соломія. Воно сприймається як маркер місцевої культури та традицій. Водночас у центральній частині України та на сході батьки частіше обирають класичні слов’янські імена, які передаються від покоління до покоління та асоціюються з родинною історією.

Реклама

Основні тренди в іменах

Тенденції у виборі імен безпосередньо залежать від подій у країні. Якщо у 2022–2023 роках батьки часто обирали незвичні патріотичні імена, як-от Кий, Мрія чи Джавеліна, то станом на 2025 рік цей сплеск поступово вщух. Нині батьки більше орієнтуються на практичність і тривалу актуальність, обираючи імена, які будуть доречними для дитини і через багато десятиліть. Перевага все частіше надається «стійкій класиці».