Названо сорти найсолодших та найсоковитіших яблук: вони завалять вас урожаєм величезних плодів

Коли йдеться про ідеальні яблука, багато хто уявляє собі великі, ароматні плоди з хрумкою м’якоттю та природною солодкістю. Саме такі яблука хочеться їсти свіжими, додавати в салати, варити варення та компоти, давати дітям або сушити на зиму. Якщо ви мрієте про сад, який радуватиме рясним урожаєм найсмачніших у світі плодів, варто звернути увагу на сорти, що славляться своєю соковитістю та медовою ноткою.

«Фуджі». Один із найсолодших сортів у світі. М’якоть щільна, дуже соковита, без різкої кислинки. Плоди великі, із рожево-червоним рум’янцем. Переваги цих яблук: довго зберігаються, не втрачають солодкість навіть узимку, ідеальні для дітей.

«Голден Делішес». Справжня класика для тих, хто любить ніжний смак. Яблука жовті, ароматні, з медовими нотами та дуже м’якою текстурою. Яблуні цього сорту дають стабільно високий урожай, яблука можна їсти свіжими, варити з них джеми, робити компоти, прекрасно підходять для випічки та приготування пюре.

«Пінк Леді». Сорт яблук, у якому солодкість і соковитість поєднані з легким освіжаючим відтінком. М’якоть хрумка, аромат яскравий, плоди красиві й апетитні. Яблука мають гарний вигляд та насичений смак, добре зберігаються і не втрачають своєї соковитості до самої весни.