Названо сорти найсолодших та найсоковитіших яблук: вони завалять вас урожаєм величезних плодів
Які яблуні посадити навесні 2026 року у своєму саду: поради експертів.
Коли йдеться про ідеальні яблука, багато хто уявляє собі великі, ароматні плоди з хрумкою м’якоттю та природною солодкістю. Саме такі яблука хочеться їсти свіжими, додавати в салати, варити варення та компоти, давати дітям або сушити на зиму. Якщо ви мрієте про сад, який радуватиме рясним урожаєм найсмачніших у світі плодів, варто звернути увагу на сорти, що славляться своєю соковитістю та медовою ноткою.
Які найкращі сорти солодких і соковитих яблук
«Фуджі». Один із найсолодших сортів у світі. М’якоть щільна, дуже соковита, без різкої кислинки. Плоди великі, із рожево-червоним рум’янцем. Переваги цих яблук: довго зберігаються, не втрачають солодкість навіть узимку, ідеальні для дітей.
«Голден Делішес». Справжня класика для тих, хто любить ніжний смак. Яблука жовті, ароматні, з медовими нотами та дуже м’якою текстурою. Яблуні цього сорту дають стабільно високий урожай, яблука можна їсти свіжими, варити з них джеми, робити компоти, прекрасно підходять для випічки та приготування пюре.
«Пінк Леді». Сорт яблук, у якому солодкість і соковитість поєднані з легким освіжаючим відтінком. М’якоть хрумка, аромат яскравий, плоди красиві й апетитні. Яблука мають гарний вигляд та насичений смак, добре зберігаються і не втрачають своєї соковитості до самої весни.
«Медуниця». Назва говорить сама за себе. Один із найсолодших сортів для присадибних ділянок. Яблука невеликі, але мають неймовірний насичений аромат. Плоди без кислинки, їх добре їсти свіжими, гарно зберігаються, не в’януть і не гниють.