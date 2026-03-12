Пісні пиріжки з картоплею, які виходять особливо м’якими і пухкими: секрет у незвичному тісті

Пиріжки.

Пісні пиріжки з картоплею - страва, яка по-особливому смакуватиме під час посту. Секрет цього рецепту - в тісті на картопляному відварі: воно виходить особливо м’яким, пухким і ніжним. Начинка з картоплі та смаженої цибулі ідеально доповнить його.

ТСН.ua підготував рецепт пиріжків від шеф-кухаря Володимира Ярославського.

За словами, шеф-кухаря тісто має бути дуже ніжним. Адже у його складі немає жодних яєць і здоби, а замість води використовується картопляний відвар.

Інгредієнти:

350 г теплої води з-під вареної картоплі

35–40 г цукру

25 г свіжих дріжджів

520–540 г борошна

8 г солі

олія для смаження

Приготування

У теплому відварі розчиніть цукор і дріжджі. Залиште їх на 10 хвилин, щоб активувались дріжджі. Поступово додайте просіяне борошно та сіль. Замісіть тісто. Воно має бути м’якеньким і злегка липнути до рук. Поставте тісто до теплого місця на 45 хвилин, аби воно підійшло. Після цього трохи обімніть його і залиште ще на 10-15 хвилин, аби воно підійшло. Після цього сформуйте кульки бажаного розміру. Кожну кульку притисніть кілька разів, аби вона стала пласкою. Покладіть на кожний пласт начинку, защипніть краї та знову притисніть. Залиште на кілька хвилин, аби пиріжки трохи підішли. У пательні розігрійте олію та обсмажте пиріжки на невеликому вогні з обох сторін.

