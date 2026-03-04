- Дата публікації
- Категорія
- Кількість переглядів
- 53
- Час на прочитання
- 1 хв
Пухкі пісні оладки без яєць і молока: простий рецепт, який вдається завжди
Оладки, приготовані за цим простим рецептом, виходять ніжними, пухкими та ароматними.
Під час посту хочеться на сніданок чогось солодкого, але без молока та яєць, яких не вживають протягом цього періоду. Пісні оладки - гарна ідея. Навіть приготовані на воді вони вийдуть пухкими і ароматними.
ТСН.ua підготував рецепт пісних оладок від кулінара Євгена Клопотенка.
Інгредієнти
20 г пресованих дріжджів
1 ст. л. цукру
дрібка солі
350 мл води
300 г борошна
50 г родзинок
50 мл олії (для смаження)
Приготування
У глибокій мисці змішайте подрібнені дріжджі, цукор і сіль. Перетріть інгредієнти ложкою.
Підігрійте воду, але не кип’ятіть. Додайте її до дріжджів та розчиніть їх.
До водяної маси додайте борошно і родзинки. Замісіть тісто та залиште його відпочивати на одну годину, накривши харчовою плівкою.
Коли тісто підійде, розігрійте пательню, додавши олію. Викладайте тісто на пательню ложкою та смажте оладки до рум’яної скоринки з двох сторін.
