Пухкі пісні оладки без яєць і молока: простий рецепт, який вдається завжди

Оладки. / © pixabay.com

Реклама

Під час посту хочеться на сніданок чогось солодкого, але без молока та яєць, яких не вживають протягом цього періоду. Пісні оладки - гарна ідея. Навіть приготовані на воді вони вийдуть пухкими і ароматними.

ТСН.ua підготував рецепт пісних оладок від кулінара Євгена Клопотенка.

Інгредієнти

Реклама

20 г пресованих дріжджів

1 ст. л. цукру

дрібка солі

350 мл води

300 г борошна

50 г родзинок

50 мл олії (для смаження)

Приготування

У глибокій мисці змішайте подрібнені дріжджі, цукор і сіль. Перетріть інгредієнти ложкою. Підігрійте воду, але не кип’ятіть. Додайте її до дріжджів та розчиніть їх. До водяної маси додайте борошно і родзинки. Замісіть тісто та залиште його відпочивати на одну годину, накривши харчовою плівкою. Коли тісто підійде, розігрійте пательню, додавши олію. Викладайте тісто на пательню ложкою та смажте оладки до рум’яної скоринки з двох сторін.

Нагадаємо, ми ділилися рецептом пісного домашнього лаваша. Він готується швидко і лише з чотирьох компонентів.