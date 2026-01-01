Як визначити, яка робота підходить саме вам / © www.freepik.com/free-photo

Щоб краще зрозуміти сильні якості своєї особистості та можливі напрями розвитку, можна скористатися методикою визначення професійного типу, розробленою американським психологом Джоном Голландом. Вона допомагає побачити, у яких сферах людина може реалізувати себе найуспішніше. За цією теорією існує шість основних типів особистості, кожен з яких має власні психологічні особливості та відповідні професії. Про це пише ресурс zvpusd.zt.ua.

Реалістичний тип особистості

Цей тип орієнтований на практичну діяльність і роботу з реальними об’єктами. Такі люди люблять рух, фізичну активність і конкретні завдання. Їхні характерні якості:

практичність і витривалість;

добре розвинена моторика;

просторове мислення.

Сфери та професії, які підходять таким особистостям: механіка, аграрна справа, інженерія, спорт, кулінарія — пекар, кухар, кондитер.

Інтелектуальний тип особистості

Люди цього типу відзначаються аналітичним мисленням і любов’ю до складних інтелектуальних завдань. Характерні якості:

самостійність суджень;

схильність до аналізу та досліджень;

інтровертність.

Сфери та професії: наука, математика, географія, геологія, а також напрями у сфері обслуговування — бармен, офіціант.

Соціальний тип особистості

Це люди, для яких важливе спілкування та допомога іншим. Вони вирізняються:

комунікабельністю;

емпатією;

бажанням навчати й підтримувати.

Сфери та професії: психологія, медицина, освіта, готельно-ресторанна справа — офіціант, бармен, майстер обслуговування.

Конвенціональний тип особистості

Представники цього типу особистості комфортно почуваються в чітко структурованому середовищі. Їхні характерні ознаки:

уважність до деталей;

схильність до порядку;

робота за інструкціями.

Сфери та професії, які ідеально підходять таким людям: бухгалтерія, фінанси, діловодство, адміністрування, торгівля, соціальна робота.

Заповзятливий тип особистості

Люди з вираженими лідерськими якостями та бажанням впливати на інших. Для них характерні:

ініціативність;

впевненість;

прагнення до визнання.

Сфери та професії, в яких вони повністю реалізують свій потенціал: менеджмент, підприємництво, дипломатія, журналістика, керівні посади.

Артистичний тип особистості

Творчі особистості, які керуються уявою та інтуїцією. Характерні якості їхнього характеру:

оригінальне мислення;

емоційність;

незалежність.

Сфери та професії, які їм найбільше підходять: мистецтво, дизайн, історія, філологія, мода.