ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
95
Час на прочитання
2 хв

Що таке професійний тип особистості: визначте, яка робота підходить саме вам — цікавий тест

Розуміння свого професійного типу допомагає зробити усвідомлений вибір навчання та майбутньої кар’єри. Методика Дж. Голланда — це корисний інструмент для тих, хто хоче знайти справу свого життя, яка відповідатиме особистим задаткам і здібностям.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як визначити, яка робота підходить саме вам

Як визначити, яка робота підходить саме вам / © www.freepik.com/free-photo

Щоб краще зрозуміти сильні якості своєї особистості та можливі напрями розвитку, можна скористатися методикою визначення професійного типу, розробленою американським психологом Джоном Голландом. Вона допомагає побачити, у яких сферах людина може реалізувати себе найуспішніше. За цією теорією існує шість основних типів особистості, кожен з яких має власні психологічні особливості та відповідні професії. Про це пише ресурс zvpusd.zt.ua.

Реалістичний тип особистості

Цей тип орієнтований на практичну діяльність і роботу з реальними об’єктами. Такі люди люблять рух, фізичну активність і конкретні завдання. Їхні характерні якості:

  • практичність і витривалість;

  • добре розвинена моторика;

  • просторове мислення.

Сфери та професії, які підходять таким особистостям: механіка, аграрна справа, інженерія, спорт, кулінарія — пекар, кухар, кондитер.

Інтелектуальний тип особистості

Люди цього типу відзначаються аналітичним мисленням і любов’ю до складних інтелектуальних завдань. Характерні якості:

  • самостійність суджень;

  • схильність до аналізу та досліджень;

  • інтровертність.

Сфери та професії: наука, математика, географія, геологія, а також напрями у сфері обслуговування — бармен, офіціант.

Соціальний тип особистості

Це люди, для яких важливе спілкування та допомога іншим. Вони вирізняються:

  • комунікабельністю;

  • емпатією;

  • бажанням навчати й підтримувати.

Сфери та професії: психологія, медицина, освіта, готельно-ресторанна справа — офіціант, бармен, майстер обслуговування.

Конвенціональний тип особистості

Представники цього типу особистості комфортно почуваються в чітко структурованому середовищі. Їхні характерні ознаки:

  • уважність до деталей;

  • схильність до порядку;

  • робота за інструкціями.

Сфери та професії, які ідеально підходять таким людям: бухгалтерія, фінанси, діловодство, адміністрування, торгівля, соціальна робота.

Заповзятливий тип особистості

Люди з вираженими лідерськими якостями та бажанням впливати на інших. Для них характерні:

  • ініціативність;

  • впевненість;

  • прагнення до визнання.

Сфери та професії, в яких вони повністю реалізують свій потенціал: менеджмент, підприємництво, дипломатія, журналістика, керівні посади.

Артистичний тип особистості

Творчі особистості, які керуються уявою та інтуїцією. Характерні якості їхнього характеру:

  • оригінальне мислення;

  • емоційність;

  • незалежність.

Сфери та професії, які їм найбільше підходять: мистецтво, дизайн, історія, філологія, мода.

Дата публікації
Кількість переглядів
95
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie