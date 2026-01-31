ТСН у соціальних мережах

279
1 хв

Сода у випічці руйнує смак: те, про що не розкажуть жодні кулінарні блогери

Здається, сода — простий інгредієнт, який робить тісто пухким. Але саме вона часто псує смак випічки.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим небезпечна сода в випічці

Чим небезпечна сода в випічці / © Pixabay

Кулінари пояснюють: сода без кислоти залишає лужний присмак, роблячи пиріг гіркуватим і неприємним. Такі результати підтверджує і практика кондитерів.

Дослідження у харчовій хімії показують: надлишок соди руйнує структуру тіста. Білки не встигають правильно зв’язатися, і випічка стає крихкою. Сода виділяє вуглекислий газ, що утворює пори, але його надмір — і тісто втрачає еластичність.

Через це іноді випічка набуває запаху мила — прямий наслідок хімічної реакції. Сода може навіть змінити колір готового виробу, роблячи його сіруватим і непрезентабельним.

Крім того, надлишок соди скорочує термін зберігання: випічка швидше черствіє. Вона взаємодіє з жирами та білками, що змінює смак і текстуру.

Фахівці радять використовувати соду лише разом із кислотою — лимонним соком, кефіром або йогуртом, які нейтралізують луг. Але навіть у цьому випадку важлива точна дозування, інакше смак постраждає.

Сучасні кондитери все частіше віддають перевагу розпушувачу: він діє м’якше та безпечніше. Сода залишається популярною через низьку ціну, проте її вплив на смак надто помітний.

Експерти нагадують: успіх випічки залежить від точності. Будь-яка помилка у дозуванні здатна зіпсувати результат.

Сода може бути корисною, але лише в невеликих кількостях і завжди разом із кислотою. Кулінари називають її «прихованою загрозою» — вона непомітна, поки не зіпсує смак. Саме тому професіонали уникають чистої соди, віддаючи перевагу надійнішим методам.

279
