Зробили один раз — і забули назавжди: як дачні труби не замерзають навіть за −25 °C
Взимку дачні будинки особливо вразливі. Багато господарів приїжджають туди лише на вихідні, а сильні морози можуть за лічені години перетворити воду в трубах на крижану пастку.
Замерзлий водопровід — це не лише незручності в побуті, а й ризик дорогого ремонту. ТСН.ua розповідає, як надійно захистити труби і зберегти доступ до води навіть у найсильніші морози.
Чому замерзають труби
Основні причини промерзання водопроводу:
неглибоке прокладання труб,
недостатнє утеплення,
відсутність руху води в системі.
Найуразливіші ділянки — вихід труб із колодязя чи свердловини, а також підведення водопроводу до будинку.
Утеплення — перший крок до захисту
Найнадійніший спосіб зберегти тепло в трубах — якісне утеплення. Для цього використовують:
мінеральну вату,
скловату,
екструдований пінополістирол.
Зверху утеплювач бажано захистити пластиковим кожухом — він зберігає тепло та оберігає труби від вологи й механічних пошкоджень.
Зливання води — найнадійніший варіант
Якщо взимку ви рідко відвідуєте дачу, найпростішим рішенням буде повністю злити воду з системи. Порожні труби не бояться морозів навіть за −20 °C і нижче. Водопровід тимчасово перестає працювати, але ризик аварій зводиться до нуля.
Постійна “краплина” для тих, хто приїжджає
Якщо ви буваєте на дачі взимку, залиште кран трохи відкритим — повільний рух води не дозволяє їй замерзати.
За наявності насоса можна встановити таймер, який включатиме його кожні 20–30 хвилин, підтримуючи циркуляцію води.
Кабельне обігрівання — найефективніший спосіб
Найнадійніший метод захисту труб — нагрівальний кабель. Його можна встановити всередині або зовні труби. Кабель запобігає утворенню льоду та забезпечує безперервну подачу води цілий рік.
Щоб економити електроенергію, систему доповнюють термодатчиком: обігрів включається лише при зниженні температури. При правильній установці кабель служить роками і не потребує постійного контролю.
Корисні поради
Найкращий ефект дає комбінація утеплювача та кабельного обігріву на найпроблемніших ділянках. Утеплювач варто час від часу перевіряти — з часом він може намокати й втрачати властивості. Не економте на якості кабелю та автоматики: дешеві моделі швидко виходять з ладу.
Захист труб від замерзання — це спокій, збережений бюджет і впевненість, що навіть у зимову пору дача залишатиметься комфортним місцем для відпочинку.