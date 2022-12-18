Новий наступ РФ: український генерал оцінив шанси окупантів

Маломуж запевнив, що шансів у Путіна практично для реалізації успішного наступу немає.

Росія не має сил покращити ситуацію на фронті. Тому спроба Путіним провести ще одну масштабну наступальну спецоперацію стане агонією режиму.

Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж, інформує FREEДОМ.

За його словами, США бачать, що Росія не має стратегічного потенціалу завоювати Україну.

"В українців та нашої армії є сили для звільнення території, і на це націлені наші партнери та весь світ. Тому в цій ситуації шансів у Путіна практично немає”, — сказав Маломуж.

Водночас, генерал попереджає, що протягом певного часу Кремль ще зможе завдавати нових масованих атак по Україні та боротися за те, щоб захистити свій режим. Також Маломуж вважає, що Путін планує чергові наступальні операції – ймовірно після Нового року.

"Буде чергова мобілізація, він планує чергові наступальні операції, будуть спроби проведення масштабних спецоперацій з півночі чи півдня, чи сходу, вони будуть ще. Ми розуміємо, що це агонія, перспектив немає. Ми готові до таких наступальних операцій", — підсумував ексголова Служби зовнішньої розвідки.

Що відомо про новий наступ РФ

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія накопичує людей і зброю для нового наступу. Генерал вважає, що цей наступ "може відбутися в лютому, у найкращому випадку в березні, у гіршому — наприкінці січня". За його даними, окупанти або знову нападуть на Київ з півночі, або наступатимуть на Донбасі чи на півдні.

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Росія може розпочати нову хвилю наступу вже в лютому.

Військовий експерт Олег Жданов назвав напрямки, на яких може прориватися ворог.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заспокоїв, що цей великий наступ, який Путін запланував на 2023 рік, може стати для нього останнім.

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