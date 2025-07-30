Очільниця АРМА подала у відставку: результати роботи та скандал із книжкою

Очільниця АРМА Олена Дума / © Олена Дума

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Очільниця Національного агентства з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) Олена Дума повідомила 30 липня, що написала заяву на звільнення з посади. Цікаво, що цього ж дня набув чинності закон про реформу АРМА, який дає уряду право звільнити керівника цього органу у звʼязку з неефективною роботою.

Що цьому передувало, про скандал із презентацією книги Думи та результати її роботи читайте на ТСН.ua.

Заява на звільнення від очільниці АРМА

Олена Дума 30 липня написала у соцмережах, що «вміє приймати рішення», та оголосила про своє звільнення.

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«Я написала заяву про звільнення з посади Голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів і прошу Уряд її задовольнити. Сьогодні офіційно вступив в силу закон про посилення інституційної спроможності АРМА. Тому важливо зробити це саме у цей день», — йдеться у дописі Думи.

У заяві вона також стверджує, що після початку трансформації АРМА 2023 року цей орган «нарешті став демонструвати результати». Серед них очільниця агентства назвала мільярдні надходження до держбюджету, прозорі механізми роботи через Prozorro та «Prozorro.Продажі», максимальну відкритість до медіа і суспільства, розширення міжнародної співпраці, ідентифікацію усіх активів, відкриття та початок модернізації Реєстру арештованих активів.

«Попереду — міжнародний аудит Національного агентства. Це надважливий крок для ще більшого посилення роботи АРМА. Я підписала заяву, щоби забезпечити проведення його незалежно», — вказала Дума.

Очільниця АРМА також заявили про свій останній внесок державі на цій посаді в останній робочий день: +16 млн грн до держбюджету від управління «трубою медведчука». Дума опублікувала відповідні документи про надходження цих коштів.

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Надходження коштів до держбюджету від управління «трубою Медведчука» / © Олена Дума

Надходження коштів до держбюджету від управління «трубою Медведчука» / © Олена Дума

Закон про реформу АРМА і допомога від ЄС

Зауважимо, що цьому передувало те, що 27 липня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12374-д «Про посилення АРМА (Агентства з розшуку та менеджменту активів)», який повинен реформувати відомство. Підписання цього документа розблокує 600 млн євро допомоги від Євросоюзу. Закон передбачає:

незалежний аудит АРМА,

прозоре управління арештованими активами,

нові правила відбору керівництва АРМА.

Зауважимо, що через зволікання з підписанням цього закону, невиконання вчасно реформи децентралізації, а також відбору суддів до Вищого антикорупційного суду ЄС «урізав» черговий транш фінансової допомоги Україні у межах програми Ukraine Facility. Про це заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Щоправда, держава ще зможе отримати «втрачені» 1,5 млрд євро, якщо встигне провести згадані реформи.

Результати роботи Думи в АРМА

«Уряд звільняє Голову АРМА Олену Думу. Формально — за власним бажанням. Проте сьогодні вступив в силу наш закон про реформу АРМА, який дає уряду право звільнити діючу голову у зв’язку з неефективною роботою. Тож за відсутності заяви підстава для звільнення могла б бути іншою», — повідомила у Мережі народна депутатка України Анастасія Радіна.

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Вона також розповіла про останні результати роботи Думи на посаді голови АРМА, розкритикувавши посадовицю. Так, за сім місяців цього року Дума провела 113 конкурсів і уклала всього лише 13 догорів.

«Ви не повірите, але 9 із них — з фірмами з орбіти Михайла Стефанішина. Так, АРМА з Думою на чолі продовжила віддавати перевагу тим само компаніям і після виходу розслідування Михайла Ткача», — зазначила Радіна.

Йдеться про статтю видання «Українська правда» про те, що АРМА у березні визначило компанію, що управлятиме Будинком профспілок на Майдані Незалежності, і що цей новий управитель може бути пов’язаний з родиною ексвіцепрем’єрки України Ольги Стефанішиної. Зауважимо, що Михайло Стефанішин — колишній чоловік цієї посадовиці.

Радіна вказала, що «сумновідомий консорціум» «КАМпаритет» отримав в управління Будинок профспілок (оціночно вартістю майже 1 млрд грн.) та ТЦ «Флагман» (один із найбільших торговельних центрів у Івано-Франківську вартістю 310 млн грн).

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«Ще 7 із 9 догорів Дума уклала з консорціумом „Пріоритет“ — фактично клоном консорціуму „КАМпаритет“, аналогічно пов’язаним із Михайлом Стефанішиним. З 14 липня «Пріоритет» управляє величезним залізничним складом — 55 напіввагонами, 51 вагоном-цистерною, трьома тепловозами, а також 2604 вагонами. У кожному з семи конкурсів на управителя брав участь лише один учасник», — йдеться у повідомленні народної депутатки.

Вона поінформувала, що на сьогодні консорціум «КАМпаритет» чекає на рішення про те, чи отримає вуправління житловий будинок площею близько 2500 кв. м та низку земельних ділянок у Козині на Київщині вартістю 214 млн грн. Це все активи підсанкційного олігарха Павла Фукса.

«Натомість, корпоративні права ТОВ «Моршинська» так і не передано в управління, як і «не встигли» передати в управління і ТРЦ Гуллівер, низку санаторіїв по всій Україні та безліч інших активів. Отже, від цих активів держава отримала нуль гривень», — написала Радіна.

Вона висловила сподівання, що звільнення Думи «стане наступним кроком у побудові системи управління арештованими активами, яка приноситиме кошти бюджету, а не схемам».

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Схоже, сама Дума задоволена своєю роботою: презентація книжки

Водночас сама Дума, схоже, задоволена результатами своєї роботи на посаді голови АРМА. Це видно і з її допису про звільнення, і на це вказує помпезна презентація книжки про боротьбу з корупцією авторства Думи, яка відбулася напередодні.

Так, в актовій залі Червоного корпусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка Дума презентувала свою книгу «АРМАгедон для корупціонерів». Захід відбувся за участю начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова, заступника голови Нацполіції Андрія Нєбитова, митрополита ПЦУ Олександра Драбинка, проректорів та викладачів університету.

За словами Думи, книга є «свідченням доби, написаним зсередини державної системи». Як вказали рецензенти, книжка поєднує елементи мемуаристики, аналітики та художньої публіцистики, і в ній задокументовані реальні випадки боротьби з корупцією. Видання описує юридичні рішення та особисті переживання авторки. Особлива увага приділена моральному вибору в умовах тиску та спокус.

Олена Дума на презентації книжки «АРМАгедон для корупціонерів» / © скриншот з відео

Книжка «АРМАгедон для корупціонерів» / © скриншот з відео

Презентація «АРМАгедон для корупціонерів» спровокувала критичні коментарі. Так, народна депутатка Ірина Геращенко назвала книгу Думи зразком «графоманства та вульгарщини», де половина видання — фото чиновниці та «примітивні сентенції про зміст буття».

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Депутатка також наполягала на тому, що керівниця АРМА має піти у відставку.

Допис Ірини Геращенко про книжку Олени Думи / © скриншот

Про книгу Думи у коментарях до допису Геращенко висловилися і інші народні депутати.

Коментарі народних депутатів про книжку Олени Думи / © скриншот

Журналістка Ірина Тиран повідомила у Мережі, що організатори презентації книги не впустили її на подію, пославшись на те, що захід — лише за персональними запрошеннями.

«На АРМАгедон мене не пустили. Книжку не продали. Так я і не оціню безсмертне творіння Олени Думи. Бо то книга для обраних», — йдеться в заяві Тиран.

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Журналістка також опублікувала фото акції протесту, який влаштували студенти КНУ ім. Тараса Шевченка, що виступили проти проведення заходу.

Протест студентів проти презентації книжки Думи / Фото: Ірина Тиран