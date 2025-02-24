Путін "приплів" Бога до причин війни проти України: що він заявив

Диктатор вкотре повторив брехню про те, що росіяни борються начебто "за батьківщину".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що почати повномасштабну війну проти України "було угодно Господу".

Про це російський диктатор сказав під час нагородження окупантів званнями героїв Росії 23 лютого.

"Ми боремося за батьківщину і зробимо все – ви і ті, хто поруч з вами, – ми всі зробимо все, щоб передати її майбутнім поколінням, нашим дітям, нашим онукам", – сказав очільник Кремля.

Він також нахабно заявив, що начебто "так склалася доля, так Господові було угодно, можна навіть сказати, щоб на наші з вами плечі" випала місія, яку Путін назвав "захистом Росії".

До слова, військовий експерт Роман Світан висловив думку, що Путін може оголосити про нібито "перемогу" у війні проти України та навіть НАТО 24 лютого через необхідність отримати перепочинок для продовження агресії.