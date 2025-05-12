Голова МЗС Литви Кястутіс Будріс / © Associated Press

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Росія намагається затягнути час і використовує тактику терору у питанні припинення вогню в Україні.

Про це заявив голова МЗС Литви Кястутіс Будріс.

Він нагадав, що у відповідь на пропозицію про припинення вогню російський диктатор знову почав обстріл України ударними безпілотниками.

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"Відповідь Путіна на чергову пропозицію про припинення вогню: рій зі 100 безпілотників вночі обрушився на Україну. Путін грає у свою звичну гру — використовує терор як важіль впливу і тягне час, щоб уникнути будь-якого реального шляху до миру", — зазначив Будріс.

Він зазначив, що будь-які розмови про мир є фарсом, допоки Росія не припинить обстріли українських міст. Він також закликав до рішучих кроків — негайне припинення вогню з понеділка або впровадження нових санкцій проти РФ.

"Той факт, що Путін поспішив провести пресконференцію менш ніж через 24 години після того, як європейські лідери за підтримки США зажадали безумовного припинення вогню, говорить нам про все. Цей підхід працює — і ми повинні його дотримуватися", — пише міністр.

Він заявив, що наразі необхідно довести справу до кінця, тому у разі відмови від обстрілів необхідно вводити нові санкції проти Росії.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до переговорів у будь-якому форматі, а також до дзеркальної відповіді у разі відмови Росії від припинення вогню.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп закликав українську сторону “негайно погодитися” на запропоновані Росією переговори в Туреччині, щоб з’ясувати, чи можлива мирна угода.