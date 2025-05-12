Глава МИД Литвы Кястутис Будрис / © Associated Press

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Россия пытается затянуть время и использует тактику террора по вопросу прекращения огня в Украине.

Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

Он напомнил, что в ответ на предложение о прекращении огня российский диктатор снова начал обстрел Украины ударными беспилотниками.

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«Ответ Путина на очередное предложение о прекращении огня: рой из 100 беспилотников ночью обрушился на Украину. Путин играет в свою привычную игру — использует террор как рычаг влияния и тянет время во избежание любого реального пути к миру», — отметил Будрис.

Он отметил, что любые разговоры о мире являются фарсом, пока Россия не прекратит обстрелы украинских городов. Он также призвал к решительным шагам — немедленное прекращение огня с понедельника или введение новых санкций против РФ.

«Тот факт, что Путин поспешил провести пресс-конференцию менее чем через 24 часа после того, как европейские лидеры при поддержке США потребовали безусловного прекращения огня, говорит нам обо всем. Этот подход работает — и мы должны его придерживаться», — пишет министр.

Он заявил, что необходимо довести дело до конца, поэтому в случае отказа от обстрелов необходимо вводить новые санкции против России.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к переговорам в любом формате, а также к зеркальному ответу в случае отказа России от прекращения огня.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп призвал украинскую сторону «немедленно согласиться» на предложенные Россией переговоры в Турции, чтобы выяснить, возможно ли мирное соглашение.