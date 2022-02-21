Сьогодні Зеленський виступить зі зверненням до українців

Наразі триває засідання РНБО.
Президент України Володимир Зеленський на тлі останніх новин виступить з відеозверненням до громадян України.
Про це сказав прес-секретар президента Сергій Никифоров перед початком термінового засідання Ради національної безпеки та оборони у понеділок, 21 лютого.
За його словами, український президент звернеться до співгромадян після засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), яке наразі триває через визнання Росією фейкових "ЛДНР".
Відомо, що перед засідання РНБО український президент поговорив з американським лідером Джо Байденом, а також планується розмова з британським прем'єром Борисом Джонсоном.
Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР", а потім у присутності бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".
Як раніше повідомляли, президент України Володимир Зеленський скликав сьогодні ввечері, 21 лютого, термінове засідання Ради національної безпеки і оборони на тлі напруженої ситуації в Україні з боку РФ. Зокрема, про визнання "ЛДНР" "незалежними".
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