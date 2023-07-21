Стало відомо, коли США можуть передати Україні F-16

США не виключають, що таки можуть передати Україні винищувачі F-16 до кінця 2023 року.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі під час інтерв'ю для американського телеканалу Fox News

"F-16 надійдуть в Україну, швидше за все, до кінця року. Але ми не вважаємо, що лише F-16 зможуть змінити ситуацію", - зауважив він.

Водночас Кірбі уточнив, що нині Україна дуже потребує артилерійських снарядів, амуніції, ППО, танків тощо.

"За чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, – і буде ще один найближчими днями – ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці спроможності", – нагадав він про пакети підтримки.

Також читайте Наша увага сфокусована на Україні: у Пентагоні запевнили в наданні довгострокової підтримки

"Їм дійсно найбільше необхідна артилерія. І тому президент США ухвалив непросте рішення про передачу касетних боєприпасів. Вони вистрілюють тисячі снарядів на день. Це справжня перестрілка", – зробив висновки Кірбі.

Нагадаємо, Україна та 11 країн-партнерів нещодавно підписали меморандум про навчання українських пілотів на F-16. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна отримає західні винищувачі F-16 наступного року.

Читайте також:

Україна в небі має лише луки й стріли: Зеленський просить нові F-16