Трамп усвідомив брехню Путіна: гучна заява Макрона

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН.ua

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його американський колега Дональд Трамп усвідомив — президент Росії Володимир Путін брехав тому про свою готовність до миру у війні проти України.

Про це повідомляє французький телеканал BFM TV.

Макрон прокоментував російські ракетно-дронові атаки по Україні. За словами французького лідера, «те, що відбувається, є неприйнятним і надзвичайно серйозним».

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«Я думаю, що президент Трамп усвідомлює, що коли Путін сказав йому, що готовий до миру, він йому збрехав», — заявив Макрон.

Він також висловився про реакцію президента США на російський обстріл України. Президент Франції сподівається, що «гнів» Трампа «втілиться в дії».

А ще Макрон зазначив, що війна Росії проти України дестабілізує не лише Європу, але також Азію.

Нагадаємо, коментуючи російські атаки по Україні Трамп жорстко розкритикував Путіна. Президент США заявив, що очільник Кремля «абсолютно збожеволів» і без будь-яких причин обстрілює Україну, вбиваючи мирних жителів.

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Трамп також сказав: «Я не знаю, що в біса сталося з Путіним». За словами голови Білого дому, президент Росії «б’є ракетами по містах і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін».