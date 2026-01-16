Велика Британія посилює підтримку України: ще £20 млн на енергетичну інфраструктуру та розширення партнерства

Велика Британія / © Getty Images

Велика Британія оголосила про новий пакет підтримки для України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури, яка зазнала масштабних пошкоджень через інтенсивні обстріли з боку Росії.

Про це пише сайт британського уряду.

Це сталося під час святкування першої річниці історичного 100-річного партнерства між Україною та Великою Британією, укладеного на дипломатичному рівні минулого року. Додаткові кошти будуть спрямовані на ремонт пошкоджених об’єктів, посилення захисту енергетичних систем, а також забезпечення резервного живлення житлових будинків, лікарень та соціальних об’єктів в умовах суворої зими.

За інформацією Міністерства енергетики України, кошти також використовуватимуть для закупівлі обладнання, посилення фізичного захисту критичних об’єктів та забезпечення роботи генераторів у регіонах із частими пошкодженнями мереж.

Крім допомоги енергетиці, Великобританія розширює програму партнерських шкіл, у якій братимуть участь ще понад 300 навчальних закладів з Великої Британії та України. Участь у цій програмі отримають близько 54 000 школярів, що сприятиме зміцненню освітніх, культурних і наукових зв’язків між двома країнами.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що партнерство з Україною має стати символом надійної підтримки та спільної безпеки, наголосивши на прагненні Лондона стояти поруч з Києвом «сьогодні, завтра і протягом наступних 100 років».

Нова допомога збільшує загальний внесок Великої Британії у підтримку енергетичного сектору України до понад 470 мільйонів фунтів стерлінгів з початку повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, 6 січня президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр-міністр Кір Стармер підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни.

Багатонаціональні силиі будуть розгорнуті після припинення вогню, забезпечать заходи безпеки в повітрі, на морі та на суші для України.

США братимуть участь у цих силах, включно з такими американськими можливостями, як розвідка та логістика. Також Штати зобов’язуються підтримувати сили в разі нападу з боку Росії.