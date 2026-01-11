У Британії готують нову ракету для України: що відомо про проєкт Nightfall

Велика Британія / © Getty Images

Велика Британія оголосила про запуск проєкту Nightfall – нової тактичної балістичної ракети, яка має посилити здатність України завдавати далекобійних ударів по військових цілях Росії.

Про це повідомили на сайті уряду країни.

У межах програми Лондон проводить конкурс на швидку розробку наземної ракети з дальністю понад 500 км, здатної діяти в умовах інтенсивної радіоелектронної боротьби та високої загрози на полі бою.

Що відомо про Nightfall

дальність ураження – понад 500 км;

бойова частина – 200 кг звичайної фугасної вибухівки;

висока точність і стійкість до РЕБ;

можливість запуску серіями з різних платформ з подальким швидким відходом позицій;

орієнтовна вартість – до £800 тис. за ракету;

темпи виробництва – до 10 ракет на місяць.

У британському Міноборони наголошують, що Nightfall має стати економічно ефективним інструментом далекобійних ударів з мінімальними обмеженнями експортного контролю.

Позиція Лондона

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що нові російські атаки по цивільній інфраструктурі лише підтверджують небажання Кремля говорити про мир.

“Путін продовжує вести незаконну війну, завдаючи ударів по цивільних у морозні дні. Ми цього не потерпимо і надамо Україні передову зброю для захисту”, – наголосив Хілі.

Міністр з питань боєготовності та оборонної промисловості Люк Поллард додав, що безпека Європи напряму залежить від сили України.

“Нові британські ракети великої дальності дозволять Україні залишатися в строю і дадуть Путіну ще один привід для занепокоєння”, – зазначив він.

Терміни та фінансування

планується укласти три контракти по £9 млн із промисловими групами;

перші три ракети мають бути виготовлені протягом 12 місяців для випробувань;

дедлайн подачі пропозицій – 9 лютого 2026 року;

підписання контрактів очікується у березні 2026-го.

У Лондоні підкреслюють, що хоча Nightfall створюється з прицілом на підтримку України, проєкт також стане основою для майбутніх британських систем далекобійного ураження.

