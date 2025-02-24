Заява США про "Стамбульську угоду": чи варто Україні хвилюватися

Україні слід спокійно сприймати заяву спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, який назвав Стамбульські протоколи 2022 року "орієнтирами" для переговорів між Києвом та Москвою.

Про це ексміністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко сказав у ефірі Radio NV.

Огризко пояснив, що заяву Віткоффа слід сприймати спокійно, адже Україна на таку угоду ніколи не піде.

"Дуже спокійно. Я б сказав навіть – ніяк. Тому що Зеленський вчора на прескоференції сказав, що угода, яка не буде враховувати інтереси України, ніколи не буде реалізована. І це абсолютно правильна позиція. І я думаю, що чіткіше ця просто логіка буде донесена до голів наших теперішніх американських партнерів, тим краще для них, тому що вони не будуть повторювати дурниці, якими заполонили інформаційний простір", – озвучив думку експерт.

Він також прокоментував заяву речниці Білого дому про те, що цього тижня начебто буде укладена мирна угода.

"Тільки про це чомусь ніхто не знає – ні ми, ні росіяни, ні хтось інший. Інші офіційні особи повторюють цю саму єресь. Ну скажіть, будь ласка, це що повинно статися, щоб завтра Путін припинив обстріли України. Вчора щось 260 безпілотників, сьогодні – 150 чи скільки і так далі. Це називається "ми уклали угоду"?" – висловився ексголова українського МЗС.

На його думку, сам президент США Дональд Трампа та його оточення "не розуміє, що таке угода".

"Тому що угода – це дуже серйозний документ, де прописані деталі. Тут зараз, крім загальників, ми нічого не чуємо. Ми чуємо про те, що "ось-ось, ось зараз". Будь ласка, тоді давайте запитаємо у Трампа чи його оточення, що ж ви таке маєте на увазі? Якщо – "Стамбул", тоді забувайте про це, ніколи такої угоди ми підписувати не будемо, тому що це капітуляція. Все інше – будемо домовлятися. Але поки що такого відчуття, що американська сторона собі це конкретно уявляє, у мене немає", – розповів Огризко.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни також вважають, що Україна навряд чи прийме будь-яку мирну угоду на основі Стамбульських переговорів, оскільки такі умови фактично є повною капітуляцією Києва перед довгостроковими воєнними цілями РФ.