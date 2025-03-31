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Чи гратиме Лунін: стала відома заявка "Реала" на матч за вихід до фіналу Кубка Іспанії
Конкурент українського воротаря за місце в основі Тібо Куртуа пропустить поєдинок через пошкодження.
Мадридський "Реал" оголосив заявку на матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії з "Реал Сосьєдадом".
До списку гравців "вершкових", які можуть взяти участь у прийдешньому поєдинку, потрапив український голкіпер Андрій Лунін.
Водночас основний воротар мадридського клубу бельгієць Тібо Куртуа залишився поза заявкою на гру через травму.
Тож очікується, що саме Лунін захищатиме ворота "бланкос" у матчі-відповіді з "Реал Сосьєдадом". У першому поєдинку проти басків сейви Андрія допомогли мадридцям здобути виїзну перемогу з рахунком 1:0.
Цього сезону Лунін провів 11 матчів за "Реал" у всіх турнірах. Сумарно 26-річний українець пропустив 15 голів. Чотири рази він залишав свої ворота "сухими".
Матч "Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад" відбудеться у вівторок, 1 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Зустріч розпочнеться о 22:30 за київським часом.
В іншій півфінальній парі Кубка Іспанії путівку до фіналу розіграють "Барселона" та "Атлетіко", які в першому матчі розійшлися надгольовою нічиєю (4:4). Гра-відповідь відбудеться 2 квітня в Мадриді.
Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.