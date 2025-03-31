Чи гратиме Лунін: стала відома заявка "Реала" на матч за вихід до фіналу Кубка Іспанії

Андрій Лунін / © x.com/realmadriden

Реклама

Мадридський "Реал" оголосив заявку на матч-відповідь півфіналу Кубка Іспанії з "Реал Сосьєдадом".

До списку гравців "вершкових", які можуть взяти участь у прийдешньому поєдинку, потрапив український голкіпер Андрій Лунін.

Водночас основний воротар мадридського клубу бельгієць Тібо Куртуа залишився поза заявкою на гру через травму.

Реклама

Тож очікується, що саме Лунін захищатиме ворота "бланкос" у матчі-відповіді з "Реал Сосьєдадом". У першому поєдинку проти басків сейви Андрія допомогли мадридцям здобути виїзну перемогу з рахунком 1:0.

Цього сезону Лунін провів 11 матчів за "Реал" у всіх турнірах. Сумарно 26-річний українець пропустив 15 голів. Чотири рази він залишав свої ворота "сухими".

Матч "Реал" Мадрид – "Реал Сосьєдад" відбудеться у вівторок, 1 квітня, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Зустріч розпочнеться о 22:30 за київським часом.

В іншій півфінальній парі Кубка Іспанії путівку до фіналу розіграють "Барселона" та "Атлетіко", які в першому матчі розійшлися надгольовою нічиєю (4:4). Гра-відповідь відбудеться 2 квітня в Мадриді.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Іспанії є "Атлетик" Більбао. Торік у фіналі баски у серії пенальті перемогли "Мальорку" та вперше за останні 40 років здобули цей трофей.