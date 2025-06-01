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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Cвітоліна надвольовою перемогою вийшла до чвертьфіналу Roland Garros-2025

Еліна здолала четверту ракетку світу та фіналістку минулорічного французького мейджора італійку Жасмін Паоліні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№14 WTA) пробилася до чвертьфіналу Roland Garros-2025.

У матчі 1/8 фіналу 30-річна уродженка Одеси здобула вольову перемогу над четвертою ракеткою світу та фіналісткою минулорічного французького мейджора італійкою Жасмін Паоліні – 4:6, 7:6, 6:1.

Поєдинок тривав 2 години 27 хвилин. Світоліна двічі подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та використала 7 з 13 брейк-пойнтів. На її рахунку 37 віннерів і 38 невимушених помилок.

У другому сеті українка відіграла 3 матчболи: два у 10-му геймі на своїй подачі і ще один на тайбрейку.

Зазначимо, що Еліна стартувала на Roland Garros-2025 розгромною перемогою над Зейнеп Сонмез з Туреччини (№76 WTA), у другому колі обіграла Анну Бондар з Угорщини (№87 WTA), а в третьому раунді здолала американку Бернарду Перу (№83 WTA).

Світоліна усьоме в кар'єрі зіграла в 1/8 фіналу Roland Garros. Її рекордом на цьому турнірі Grand Slam залишається вихід до чвертьфіналу (2015, 2017, 2020, 2023, 2025).

Еліна – єдина українка, яка дісталася 1/4 фіналу Roland Garros-2025. Раніше з основної сітки турніру вибули Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Юлія Стародубцева та Анастасія Соболєва.

У чвертьфіналі Світоліна зіграє з переможницею матчу між представницею Казахстану Оленою Рибакіною (№11 WTA) та п'ятою ракеткою планети полькою Ігою Швьонтек.

Чинною чемпіонкою турніру є саме Швьонтек, яка торік утретє поспіль перемогла на Відкритому чемпіонаті Франції. Польська тенісистка виграла чотири з п'яти останніх Roland Garros.

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