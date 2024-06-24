Хорватія – Італія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 24 червня в Лейпцигу, початок – о 22:00 за київським часом.

У понеділок, 24 червня, збірні Хорватії та Італії зустрінуться в матчі заключного третього туру групи B фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Ред Булл Арені" в Лейпцигу. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Після двох турів Хорватія з одним набраним очком посідає останнє місце у своєму квартеті. На старті континентальної першості "картаті" розгромно програли Іспанії (0:3), а потім драматично зіграли внічию з Албанією (2:2).

Італія (3 бали) також ще не гарантувала собі участь у плейоф. "Скуадра Адзурра" в першому турі здобула перемогу над Албанією (2:1). після чого поступилася Іспанії (0:1).

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Паралельно з матчем Хорватія – Італія відбуватиметься інший поєдинок останнього туру групи B між Албанією (1 пункт) та Іспанією (6 очок), яка вже забезпечила собі вихід до плейоф з першого місця.

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До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де дивитися матч Хорватія – Італія

В Україні поєдинок Хорватія – Італія ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Хорватія – Італія

За оцінками нашого партнера-букмекера, незначним фаворитом поєдинку є італійська збірна. На перемогу чинних чемпіонів Європи можна поставити з коефіцієнтом 2,49. Нічия – 3,10. Виграш хорватів – 3,20.

Раніше ми розповідали, хто вже вийшов до плейоф Євро-2024.

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