Хорватія – Марокко: де дивитися і ставки букмекерів на матч за третє місце ЧС-2022

Африканці вже увійшли до історії Мундіалів, а тепер спробують вирвати третє місце на турнірі.

У суботу, 17 грудня, збірна Хорватії зустрінеться з національною командою Марокко у матчі за третє місце чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Халіфа" в Досі. Стартовий свисток головного арбітра пролунає о 17:00 за київським часом.

Хорватія розпочала Мундіаль нічиєю проти Марокко (0:0), а далі розгромила Канаду (4:1) та розійшлася миром з бельгійцями (0:0). У підсумку "картаті" посіли другу сходинку та пробилися до плейоф.

В 1/8 фіналу хорвати після нічиєї (1:1) в основний час у серії пенальті перемогли команду Японії. На стадії чвертьфіналу підопічні Златко Даліча несподівано залишили за бортом турніру Бразилію – команди обмінялися голами (1:1) в екстратаймах, а в серії післяматчевих 11-метрових більш влучними виявилися європейці. За крок від фіналу хорвати розгромно програли збірній Аргентини (3:0).

Марокканці створили гучну сенсацію ще на груповому етапі, де посіли першу сходинку. Африканці розписали нічию з Хорватією (0:0), перемогли Бельгію (0:2) та здолали Канаду (1:2).

В 1/8 фіналу команда Валіда Реграгі несподівано вибила з турніру збірну Іспанії – основний час матчу завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті "атласні леви" виявилися більш влучними. У чвертьфіналі марокканці піднесли черговий сюрприз, відправивши додому (1:0) португальців та їхнього лідера Кріштіану Роналду.

Таким чином, збірна Марокко встановила унікальне досягення. Марокканці стали першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу з футболу. До фіналу Марокко не пустили чинні чемпіони – збірна Франції. (2:0).

Де дивитися матч Хорватія – Марокко

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Прогнози букмекерів на матч Хорватія – Марокко

Фахівці приблизно однаково оцінюють сили майбутніх суперників, надаючи невелику перевагу збірній Хорватії. На її перемогу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,40. Нічия – 3,50. Імовірність успіху марокканців після двох таймів гри оцінюєтся коефіцієнтом 3,10.

На підсумковий тріумф Хорватії приймаються ставки з коефіцієнтом 1,74. На те, що збірна Марокко зможе вибороти третє місце на Мундіалі – 2,15.

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