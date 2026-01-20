ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
298
Час на прочитання
2 хв

Гучна сенсація: "Манчестер Сіті" програв аутсайдеру Ліги чемпіонів

Команда Хосепа Гвардіоли тричі пропустила від норвезького клубу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд / © Associated Press

"Манчестер Сіті" на виїзді сенсаційно програв "Буде-Глімту" в матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Аспміра" у місті Буде завершився з рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Норвезький клуб шокував "городян" двома голами в середині першого тайму – Каспер Гег оформив дубль.

На старті другої половини зустрічі Єнс Петтер Гауге довів перевагу "Буде-Глімта" до розгромної, забивши гол на 58-й хвилині.

Через дві хвилини англійський клуб скоротив відставання завдяки точному удару Раяна Шеркі.

Однак уже на 62-й хвилині команда Хосепа Гвардіоли залишилася в меншості – дві жовті картки та вилучення упродовж кількох хвилин заробив Родрі. Граючи до кінця матчу вдесятьох, "небесно-блакитні" уникнути поразки не зуміли.

Огляд матчу "Буде-Глімт" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (13 очок) посідає проміжне четверте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

"Буде-Глімт", який підходив до поєдинку з "городянами" одним з аутсайдерів Ліги чемпіонів, з 6 балами піднявся на 26-ту сходинку.

У заключному турі Ліги чемпіонів, матчі якого відбудуться 28 січня, "Манчестер Сіті" прийме турецький "Галатасарай", а "Буде-Глімт" на виїзді зіграє з мадридським "Атлетіко".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
298
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie