Гучна сенсація: "Манчестер Сіті" програв аутсайдеру Ліги чемпіонів

Форвард "Манчестер Сіті" Ерлінг Голанд / © Associated Press

"Манчестер Сіті" на виїзді сенсаційно програв "Буде-Глімту" в матчі сьомого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Аспміра" у місті Буде завершився з рахунком 3:1 на користь господарів поля.

Норвезький клуб шокував "городян" двома голами в середині першого тайму – Каспер Гег оформив дубль.

На старті другої половини зустрічі Єнс Петтер Гауге довів перевагу "Буде-Глімта" до розгромної, забивши гол на 58-й хвилині.

Через дві хвилини англійський клуб скоротив відставання завдяки точному удару Раяна Шеркі.

Однак уже на 62-й хвилині команда Хосепа Гвардіоли залишилася в меншості – дві жовті картки та вилучення упродовж кількох хвилин заробив Родрі. Граючи до кінця матчу вдесятьох, "небесно-блакитні" уникнути поразки не зуміли.

Огляд матчу "Буде-Глімт" – "Манчестер Сіті"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (13 очок) посідає проміжне четверте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів.

"Буде-Глімт", який підходив до поєдинку з "городянами" одним з аутсайдерів Ліги чемпіонів, з 6 балами піднявся на 26-ту сходинку.

У заключному турі Ліги чемпіонів, матчі якого відбудуться 28 січня, "Манчестер Сіті" прийме турецький "Галатасарай", а "Буде-Глімт" на виїзді зіграє з мадридським "Атлетіко".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.