Легендарний Майк Тайсон проведе бій із зіркою YouTube: відомі дата та місце поєдинку

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон вирішив повернутися в ринг. 57-річний американець проведе бій з відомим блогером Джейком Полом.

Як повідомляє ESPN, поєдинок між легендою світового боксу та зіркою YouTube відбудеться 20 липня 2024 року на арені AT&T Stadium у місті Арлінгтон, штат Техас (США). Бій транслюватиметься на сервісі Netflix.

MVP + Netflix - A Heavyweight Fight

Jake Paul vs Mike Tyson

El Gallo vs The Baddest Man Ever



Live globally on Netflix to all 260 million subscribers.#PaulTyson pic.twitter.com/X10rgAgJle — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) March 7, 2024

Останній професійний поєдинок "Залізний Майк" провів 2005 року, коли програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. У послужному списку Тайсона 58 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом), 6 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

У листопаді 2020 року Тайсон провів виставковий бій з ексчемпіоном світу у п'яти вагових категоріях Роєм Джонсом. Поєдинок завершився внічию, хоча за статистикою перевага була на боці "Залізного Майка".

Джейк Пол дебютував у боксі в січні 2020 року, коли переміг іншого блогера Алі Есона Гіба. Потім його жертвами стали колишній гравець НБА Нейт Робінсон, ексчемпіон Bellator Бен Аскрен, а також ексчемпіон UFC Тайрон Вудлі, якого Джейк здолав двічі.

У жовтні 2022 року Джейк здобув перемогу над колишнім чемпіоном UFC Андерсоном Сілвою, а в лютому 2023 року зазнав єдиної поразки у своїй боксерській кар'єрі від Томмі Ф'юрі, молодшого зведеного брата володаря титулу WBC в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

На рахунку 27-річного блогера 9 перемог (6 – нокаутом) та одна поразка. У попередньому бою Пол на початку березня 2024-го в першому раунді нокаутував професійного американського боксера Раяна Бурленда.

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