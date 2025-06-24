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Левченко з особистим рекордом сезону виграла "срібло" на етапі Континентального туру
Юлія стала віцечемпіонкою змагань етапу Континентального туру у Брно.
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула срібну медаль на етапі Континентального туру в чеському Брно.
27-річна українка показала свій найкращий результат цього сезону – 1,98 метра.
Підкоривши планку 1,98 м, Левченко виконала кваліфікаційний норматив на чемпіонат світу-2025.
Цей результат став для неї найкращим за останні два роки. Востаннє Юлія так стрибала на етапі Діамантової ліги у Хожуві в липні 2023-го.
"Золото" змагань у Брно виборола австралійка Нікола Оліслагерс (2,00 м), бронзовою призеркою стала її співвітчизниця Елеанор Паттерсон (1,96 м).
Ще одна українка Юлія Чумаченко посіла 11-те місце з результатом 1,79 м.
Зазначимо, що кількома днями раніше Левченко виграла "золото" на етапі Континентального туру в польській Варшаві. Це її перша перемога на міжнародних змаганнях за два роки.
Раніше повідомлялося, що український стрибун у висоту Дмитро Нікітін здобув "золото" на етапі Континентального туру в чеському місті Острава.