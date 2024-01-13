Реал Мадрид – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Суперкубка Іспанії

У неділю, 14 січня, мадридський "Реал" і "Барселона" зійдуться у фіналі Суперкубка Іспанії.

Вирішальний поєдинок відбудеться на стадіоні "Аль-Аввал Парк" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У півфіналі Суперкубка Іспанії "Реал" у феєричному матчі подужав "Атлетіко" з рахунком 5:3 за підсумками екстратаймів. Ворота "Короліського клубу" захищав Кепа Аррісабалага, тоді як український голкіпер Андрій Лунін залишився на лавці для запасних.

Своєю чергою, "Барселона" виборола путівку до фіналу Суперкубка Іспанії, обігравши "Осасуну" з рахунком 2:0 .

Де дивитися матч Реал Мадрид – Барселона

На території України фінал Суперкубка Іспанії між "Реалом" і "Барселоною" можна буде подивитися лише на OTT-платформі Setanta Sports.

На телеканалах Setanta Sports Ukraine та Setanta Sports Ukraine+ трансляція матчу не запланована.

Прогнози букмекерів на матч Реал Мадрид – Барселона

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Реал". На перемогу "вершкових" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2,34. Нічия – 3,70. Виграш каталонців – 3,00.

Підсумковий тріумф "Реала" у фіналі Суперкубка Іспанії (з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті) оцінюється коефіцієнтом 1,74. Завоювання трофею "синьо-гранатовими" – 2,17.

Нагадаємо, торік Суперкубок Іспанії також проводився у Саудівській Аравії у форматі мінітурніру за участю чотирьох команд. Тоді володарем трофею стала "Барселона", яка у фіналі розібралася з "Реалом".

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