"Реал" здолав "Ювентус" і вийшов до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу (відео)

"Реал" Мадрид / © Associated Press

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Мадридський "Реал" обіграв туринський "Ювентус" у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. Поєдинок на арені "Хард Рок Стедіум" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 1:0 .

Автором єдиного забитого м'яча на 54-й хвилині став Гонсало Гарсія, для якого це вже третій гол на цьому турнірі. Асистував йому Трент Александер-Арнольд.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Ювентус"

У чвертьфіналі "Реал" зіграє з тріумфатором матчу "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Монтеррей" (Мексика), який відбудеться 2 липня, о 04:00 за київським часом.

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Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.