ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
530
Час на прочитання
1 хв

"Реал" здолав "Ювентус" і вийшов до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу (відео)

Перемогу "вершковим" забезпечив єдиний забитий м'яч.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид / © Associated Press

Мадридський "Реал" обіграв туринський "Ювентус" у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. Поєдинок на арені "Хард Рок Стедіум" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 1:0.

Автором єдиного забитого м'яча на 54-й хвилині став Гонсало Гарсія, для якого це вже третій гол на цьому турнірі. Асистував йому Трент Александер-Арнольд.

Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Ювентус"

У чвертьфіналі "Реал" зіграє з тріумфатором матчу "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Монтеррей" (Мексика), який відбудеться 2 липня, о 04:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.

Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie