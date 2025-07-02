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"Реал" здолав "Ювентус" і вийшов до чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу (відео)
Перемогу "вершковим" забезпечив єдиний забитий м'яч.
Мадридський "Реал" обіграв туринський "Ювентус" у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025. Поєдинок на арені "Хард Рок Стедіум" у Маямі-Гарденс завершився з рахунком 1:0.
Автором єдиного забитого м'яча на 54-й хвилині став Гонсало Гарсія, для якого це вже третій гол на цьому турнірі. Асистував йому Трент Александер-Арнольд.
Огляд матчу "Реал" Мадрид – "Ювентус"
У чвертьфіналі "Реал" зіграє з тріумфатором матчу "Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Монтеррей" (Мексика), який відбудеться 2 липня, о 04:00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, хто вже вийшов до 1/4 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025.
Також ми розповідали, де дивитися трансляції матчів Клубного чемпіонату світу-2025.