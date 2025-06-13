"Тоттенгем" призначив нового тренера, який залишив клуб українця в АПЛ

Томас Франк / © Associated Press

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"Тоттенгем", який у сезоні-2024/25 став переможцем Ліги Європи, оголосив про призначення новим головним тренером команди Томаса Франка.

Контракт з 51-річним данським фахівцем розрахований до 2028 року, повідомляється на офіційному сайті "шпор".

Попереднім місцем роботи Франка був інший клуб АПЛ – "Брентфорд", у складі якого виступає український півзахисник Єгор Ярмолюк.

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Томас очолював "бджіл" від 2018 року. В сезоні-2024/25 "Брентфорд" посів десяте місце в турнірній таблиці АПЛ.

Біля керма лондонського клубу Франк замінив Ангелоса Постекоглу, якого було звільнено минулого тижня.

У сезоні 2024/25 "Тоттенгем" фінішував на 17-й сходинці в АПЛ, на межі із зоною вильоту.

Водночас "шпори" виграли перший єврокубковий трофей за 41 рік – Лігу Європи, здолавши у фіналі "Манчестер Юнайтед".

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Раніше повідомлялося, що фіналіст Ліги чемпіонів, міланський "Інтер", призначив нового головного тренера.