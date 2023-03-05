Українець Проценко здобув "срібло" в стрибках у висоту на ЧЄ-2023

Це четверта медаль України на Євро-2023 з легкої атлетики в приміщенні.
Збірна України завоювала ще одну нагороду на чемпіонаті Європи-2023 з легкої атлетики в приміщенні, який триває у Стамбулі (Туреччина). Андрій Проценко виграв "срібло" в стрибках у висоту.
Уродженець Херсона з першої спроби взяв висоту 2,29 метра, що дозволило йому посісти друге місце.
34-річний українець поступився лише Дуве Амельсу з Нідерландів, який стрибнув на 2,31 метра. Проценко спробував вирвати "золото", але взяти планку на висоті 2,33 метра йому не вдалося.
Бронзову нагороду здобув бельгієць Тома Кармой, який з результатом 2,29 метра поступився Проценку за кількістю спроб.
Медаль Проценка – четверта для України на Євро-2023 у приміщенні. Раніше в жіночих стрибках у висоту Ярослава Магучіх здобула золото, а Катерина Табашник – "бронзу". Першу нагороду для нашої країни виграв штовхальник ядра Роман Кокошко – "бронзу".
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