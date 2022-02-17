Українська тенісистка пробилася до півфіналу парного турніру в Дубаї

Кіченок та Остапенко перемогли перших сіяних змагань.
Українська тенісистка Людмила Кіченок здобула ще одну перемогу у парному розряді у рамках турніру WTA 500 у Дубаї
У поєдинку 1/4 фіналу українка у дуеті з Оленою Остапенко з Латвії обіграла перших сіяних Ену Шибахару та Чжан Шуай (Японія/Китай) - 6:0, 6:1.
Під час зустрічі українська та латвійська тенісистки реалізували шість брейкпоінтів і припустилися однієї подвійної помилки.
За вихід у фінал турніру Кіченок та Остапенко боротимуться проти власниць wild card Санії Мірзи (Індія) та Луції Градецької (Чехія).
- Раніше в одиночному розряді припинила боротьбу найкраща тенісистка України та 15 в світововому рейтингу Еліна Світоліна, а Даяна Ястремська переграла третю ракетку світу Барбору Крейчикову та виступить у третьому колі турніру.
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