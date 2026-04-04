Український форвард забив у третьому поспіль матчі чемпіонату Нідерландів

Артем Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

Український форвард "Утрехта" Артем Степанов забив гол у матчі 29-го туру чемпіонату Нідерландів проти ПСВ.

18-річний українець, який виступає за "Утрехт" на правах оренди з німецького "Баєра", відкрив рахунок уже на 3-й хвилині зустрічі.

Степанов забив у третьому поспіль поєдинку чемпіонату Нідерландів.

У березні українець відзначався голами в іграх проти "Твенте" та "Гоу Егед Іглз", які завершилися перемогами його команди з рахунком 2:0.

Таким чином, Степанов став наймолодшим гравцем, який забив у трьох поспіль матчах Ередивізі від сезону-2013/14. На момент поєдинку з ПСВ йому виповнилося 18 років і 237 днів.

У березні-квітні 2014-го колишній форвард "Вітесса" Бертран Траоре забив у трьох матчах поспіль у віці 18 років і 218 днів.

Загалом на рахунку Степанова 4 голи та один асист у 10 матчах за нідерландський клуб. Усі м'ячі він забив у чемпіонаті Нідерландів.