Усик – Дюбуа: офіційно оголошено дату та місце титульного бою

Бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві.

Про це повідомив промоутер українського боксера Олександр Красюк на своїй сторінці в Instagram.

Красюк опублікував яскравий постер, присвячений майбутньому поєдинку між українським чемпіоном і британським претендентом.

Бій Усик – Дюбуа прийматиме Tarczyński Arena у Вроцлаві. На кону стоятимуть всі титули, якими наразі володіє українець.

Додамо, що 29 квітня Усик повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після цього команда українця розпочала переговори про бій з Дюбуа, який є обов'язковим претендентом на титул WBA. На початку квітня WBA офіційно санкціонувала поєдинок Усик – Дюбуа.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Востаннє Олександр виходив у ринг у серпні минулого року, коли переміг британця Ентоні Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени 2021 року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

В останньому своєму поєдинку в грудні 2022 року Даніель у третьому раунді нокаутував південноафриканця Кевіна Лерену.

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