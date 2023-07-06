Усик – Дюбуа: официально объявлены дата и место титульного боя

Бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Об этом сообщил промоутер украинского боксера Александр Красюк на своей странице в Instagram.

Красюк опубликовал яркий постер, посвященный предстоящему поединку между украинским чемпионом и британским претендентом.

Бой Усик – Дюбуа примет Tarczyński Arena во Вроцлаве. На кону будут стоять все титулы, которыми сейчас владеет украинец.

Добавим, что 29 апреля Усик должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После этого команда украинца начала переговоры о бое с Дюбуа, который является обязательным претендентом на титул WBA. В начале апреля WBA официально санкционировала поединок Усик – Дюбуа.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В последний раз Александр выходил в ринг в августе прошлого года, когда победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью 2021 года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

В последнем своем поединке в декабре 2022 года Даниэль в третьем раунде нокаутировал южноафриканца Кевина Лерену.

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