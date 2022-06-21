Усик "переміг" Джошуа у першій дуелі поглядів перед реваншем (відео)

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA Super, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик та британець Ентоні Джошуа провели першу дуель поглядів перед їхнім реваншем.

Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели дуель поглядів напередодні свого другого поєдинку.

Відбулася вона сьогодні у місті Джидда в Саудівській Аравії після пресконференції за участю учасників майбутнього поєдинку.

Боксери довго дивилися одне одному у вічі і не реагували на заклики завершити дуель. Після наполегливого прохання модератора, українець у пів оберта повернувся до глядачів, не відводячи при цьому погляду. Теж саме зробив і Джошуа, а за кілька секунд все ж першим відвів погляд.

Після пресконференції суперники поспілкувалися особисто і зробили спільне фото.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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