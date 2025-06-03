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Визначилися чвертьфінальні пари Roland Garros-2025 у чоловіків та жінок
Україну на турнірі Grand Slam продовжує представляти Еліна Світоліна.
Стали відомі всі чвертьфінальні пари Roland Garros-2025 у чоловічому та жіночому одиночному розрядах.
Єдиною представницею України на французькому мейджорі залишається Еліна Світоліна, яка в 1/8 фіналу здобула надвольову перемогу над четвертою ракеткою світу та фіналісткою минулорічного Roland Garros італійкою Жасмін Паоліні.
У чвертьфіналі Світоліна 3 червня позмагається з експершою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек, яка виграла чотири з п'яти останніх турнірів Roland Garros.
Еліна уп'яте в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу Roland Garros. Чотири попередні її спроби вийти до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam були невдалими (2015, 2017, 2020, 2023).
Чвертьфінальні пари Roland Garros-2025 (чоловіки)
Томмі Пол (США) – Карлос Алькарас (Іспанія)
Френсіс Тіафо (США) – Лоренцо Музетті (Італія)
Александр Звєрєв (Німеччина) – Новак Джокович (Сербія)
Александр Бублик (Казахстан) – Яннік Сіннер (Італія)
Чвертьфінальні пари Roland Garros-2025 (жінки)
Аріна Соболенко – Чжен Ціньвень (Китай)
Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща)
Мірра Андрєєва – Лоїс Буассон (Франція)
Медісон Кіз (США) – Корі Гауфф (США)
Зазначимо, що переможниця матчу Cвітоліна – Швьонтек у півфіналі зустрінеться з тріумфаторкою дуелі між Соболенко та Чжен Ціньвень.
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