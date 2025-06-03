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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
158
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Визначилися чвертьфінальні пари Roland Garros-2025 у чоловіків та жінок

Україну на турнірі Grand Slam продовжує представляти Еліна Світоліна.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Еліна Світоліна

Еліна Світоліна / © Associated Press

Стали відомі всі чвертьфінальні пари Roland Garros-2025 у чоловічому та жіночому одиночному розрядах.

Єдиною представницею України на французькому мейджорі залишається Еліна Світоліна, яка в 1/8 фіналу здобула надвольову перемогу над четвертою ракеткою світу та фіналісткою минулорічного Roland Garros італійкою Жасмін Паоліні.

У чвертьфіналі Світоліна 3 червня позмагається з експершою ракеткою світу полькою Ігою Швьонтек, яка виграла чотири з п'яти останніх турнірів Roland Garros.

Еліна уп'яте в кар'єрі зіграє в 1/4 фіналу Roland Garros. Чотири попередні її спроби вийти до півфіналу на цьому турнірі Grand Slam були невдалими (2015, 2017, 2020, 2023).

Чвертьфінальні пари Roland Garros-2025 (чоловіки)

Томмі Пол (США) – Карлос Алькарас (Іспанія)

Френсіс Тіафо (США) – Лоренцо Музетті (Італія)

Александр Звєрєв (Німеччина) – Новак Джокович (Сербія)

Александр Бублик (Казахстан) – Яннік Сіннер (Італія)

Чвертьфінальні пари Roland Garros-2025 (жінки)

Аріна Соболенко – Чжен Ціньвень (Китай)

Еліна Світоліна (Україна) – Іга Швьонтек (Польща)

Мірра Андрєєва – Лоїс Буассон (Франція)

Медісон Кіз (США) – Корі Гауфф (США)

Зазначимо, що переможниця матчу Cвітоліна – Швьонтек у півфіналі зустрінеться з тріумфаторкою дуелі між Соболенко та Чжен Ціньвень.

Дивіться матчі Roland Garros-2025 з українською аудіодоріжкою на телеканалах Eurosport – ексклюзивно на Київстар ТБ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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