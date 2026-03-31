Один знак получит шанс, другой столкнется с правдой: гороскоп на неделю 30 марта – 5 апреля

Оракул Ленорман / © ТСН

Этот период проходит под влиянием карт Развилка – Письмо – Солнце . Это значит: сначала сомнения и выбор, потом информация, а в итоге прояснение и результат.

Неделя не будет равной — она ведет к ясности из-за нестабильности.

Овен

Перед вами предстанет выбор, который нельзя будет отложить. Новости или разговор помогут увидеть ситуацию по-другому. Не действуйте импульсивно – выигрывает тот, кто думает на шаг вперед.

Телец

Неделя о стабилизации через осознание. Вы получите ответ на давно беспокоившийся вопрос. Главное – не игнорировать очевидное.

Близнецы

Вас ждет активный период общения и новостей. Возможно предложение или знакомство, которое окажет влияние на будущее. Обращайте внимание на детали – именно они решающие.

Рак

Эмоции могут мешать принять решение. Важно не закрываться, а говорить прямо. Неделя может принести разговор, после которого станет легче.

Лев

Появится шанс проявить себя. Вы можете получить признание или результат своей работы. Не занижайте свою ценность.

Дева

Неделя заставит просмотреть планы. Возможны изменения, которые будут первоначально выглядеть как проблема. На самом деле, это коррекция курса.

Весы

Вы окажетесь между двумя вариантами. Решение будет непростым, но очень важным. Не ищите идеального варианта – выбирайте дающий развитие.

Скорпион

Возможны новости, которые изменят ваше отношение к ситуации. То, что было скрыто, станет очевидным. Это неделя правды.

Стрелец

Появится возможность двигаться вперед. Это может быть связано с работой или личными целями. Не упускайте шанс из-за страха.

Козорыг

Неделя об ответственности и решении. Вы будете вынуждены определиться, даже если не готовы. Но именно это даст результат.

Водолей

Вас ждут новости или неожиданные контакты. Возможны встречи, которые окажут влияние на дальнейшие события. Будьте открыты к новому.

Рыбы

Неделя поможет расставить все по местам. Вы поймете, куда двигаться дальше. Главное – не игнорировать внутренний голос.

Это неделя выбора, которая ведет к ясности. Не все будет понятно сразу, но к концу периода картина сложится. И тогда станет видно, что все происходило не случайно.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.