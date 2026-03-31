Принц Гарри ждет приглашения в Сандрингем от короля Чарльза на летние каникулы, но есть нюанс

Король Чарльз и принц Гарри / © Associated Press

Однако король скептически относится к такого рода решениям. Как сообщил журналистам друг Чарльза, 77-летний монарх считает, что низкий уровень доверия и горький опыт помешают визиту, и подобные разговоры следует вести «в частном порядке».

«Если Гарри действительно хочет увидеть своего отца, ему следовало бы призвать своих сторонников разрешить обсуждать такие вопросы в частном порядке, поскольку низкий уровень доверия и горький опыт в этом отношении остаются одним из главных препятствий на пути к прогрессу», - сказал друг короля, пишет Hello!.

Ранее сообщалось, что герцог Сассекский ожидает приглашения от своего отца посетить Сандрингем грядущим летом. А в настоящее время принц ожидает решения относительно мер безопасности, которые будут приняты в отношении него и его семьи во время визита в Великобританию.

После того, как Гарри и Меган отказались от выполнения обязанностей членов королевской семьи, они больше не получают автоматическую оплачиваемую налогоплательщиками полицейскую охрану от Скотланд-Ярда.

Принц Гарри виделся со своим отцом всего дважды за последние два года. Друзья принца рассказали журналистам. Что Гарри надеется, что его, Меган и их детей пригласят провести «немного времени в кругу семьи» в Сандрингеме в июле, когда он должен вернуться в Великобританию.

Прошло почти четыре года с тех пор, как шестилетний принц Арчи и четырехлетняя принцесса Лилибет виделись со своим дедушкой королем Чарльзом в 2022 года, после смерти королевы Елизаветы II.