В черном костюме, золотых серьгах и с брошью-трезубцем: Елена Зеленская дала интервью в Вашингтоне
Первая леди Украины в деловом образе поговорила с американской журналисткой.
Елена Зеленская в рамках своего визита в Вашингтон дала интервью Fox News, в котором она рассказала о жизни украинских детей в условиях российской агрессии. Фото и видео первая леди опубликовала в своих соцсетях.
Супруга президент также рассказала об участии в саммите «Воспитание будущего вместе», который инициирован ее коллегой Меланией Трамп в Белом доме.
«Радует, что мы, люди со всего мира, которые собрались на это мероприятие, сходимся в том, что должны защитить детей в эру бурного развития технологий. Дети должны знать, как ими пользоваться безопасно, иметь навыки цифровой гигиены, сделать ИИ своим помощником, а не заменителем обучения. Это очень важная инициатива госпожи Мелании», — сказала Елена.
На интервью Зеленская появилась в деловом черном брючном костюме и черных туфлях на шпильках. У первой леди была красивая прическа с локонами, макияж в нежных оттенках, лаконичные золотые серьги в ушах и золотая брошь в виде трезубца, прикрепленная к жакету.
Напомним, Елена Зеленская посетила выставку в Публичной библиотеке Далласа в темном костюме и светло-голубой рубашке.