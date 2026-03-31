Топ-модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала в "голом" платье

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/vogueaustralia

Реклама

38-летняя британская супермодель и экс-«ангел» Victoria’s Secret — Рози Хантингтон-Уайтли — стала главной звездой нового выпуска австралийской редакции журнала Vogue. На обложке глянца она появилась в экстравагантном топе и обтягивающей юбке цвета красного апельсина от Alaïa. Ее волосы собраны в тугой пучок, а на лице ее традиционный макияж с помадой в тон наряду.

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/vogueaustralia

Локацией для съемок стали улочки и достопримечательности Сиднея, а также квартира с видом на город. Автором фото выступил Лахлан Бейли.

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/vogueaustralia

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/vogueaustralia

На одном из снимков Рози предстала в так называемом «голом» платье от Valentino, созданном из тончайшего материала с золотыми нитями.

Реклама

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

В подписи под серией фото было отмечено, что съемка началась в 4:30 утра, а закончилась около 19:00. Но несмотря на это Хантингтон-Уайтли выглядела потрясающе в кадре.

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/vogueaustralia

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/vogueaustralia

Рози Хантингтон-Уайтли, фото: instagram.com/vogueaustralia

В интервью журналу модель рассказала от детстве, первой работе, семье и воспитании детей, бизнесе.

Мать Хантингтон-Уайтли работала фитнес-инструктором, а затем в местном ювелирном магазине. Отец был дипломированным землемером. «Мы жили по средствам; нам хватало. Каждый день я мыла лошадь, гладила школьную форму», — рассказывает модель, добавляя, что после школы также готовила еду для своих братьев и сестер. «Это привило мне чувство самостоятельности», — вспоминает она о работе с юных лет. В 14 лет Хантингтон-Уайтли начала работать по выходным горничной в местном пансионе, а затем официанткой. Она хотела иметь свои собственные деньги.

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

Рози Хантингтон-Уайтли / © Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

На вопрос, что для нее рай, она ответила, что это пляж, где она держит Стэтхема (своего бойфренда) за руку и наблюдает за их играющими детьми.

Реклама

Ранее, напомним, Рози Хантингтон-Уайтли в необычных туфлях-чулках и с крокодиловой сумкой вышла в свет в Париже.