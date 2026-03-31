Топмодель Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в "голій" сукні

Розі Гантінгтон-Вайтлі, фото: instagram.com/vogueaustralia

38-річна британська супермодель і екс«ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — стала головною зіркою нового випуску австралійської редакції журналу Vogue. На обкладинці глянцю вона з’явилася в екстравагантному топі й обтислій спідниці кольору червоного апельсина від Alaïa. Її волосся зібрано в тугий пучок, а на обличчі — традиційний макіяж з помадою в тон вбранню.

Локацією для зніманнь стали вулички і визначні пам’ятки Сіднея, а також квартира з видом на місто. Автором фото виступив Лахлан Бейлі.

На одному зі знімків Розі постала в так званій «голій» сукні від Valentino, створеній з найтоншого матеріалу із золотими нитками.

У підписі під серією фото було зазначено, що знімання розпочалися о 4:30 ранку, а закінчилися близько 19:00. Але незважаючи на це Гантінгтон-Вайтлі мала приголомшливий вигляд у кадрі.

В інтерв’ю журналу модель розповіла про дитинство, першу роботу, сім’ю і виховання дітей, бізнес.

Мати Гантінгтон-Вайтлі працювала фітнес-інструктором, а потім у місцевому ювелірному магазині. Батько був дипломованим землевпорядником. «Ми жили за власний кошт; нам вистачало. Кожного дня я мила коня, прасувала шкільну форму», — розповідає модель, додаючи, що після школи також готувала їжу для своїх братів та сестер. «Це прищепило мені відчуття самостійності», — згадує вона про роботу з юних років. У 14 років Гантінгтон-Вайтлі почала працювати на вихідні покоївкою в місцевому пансіоні, а згодом офіціанткою. Вона хотіла мати свої власні гроші.

На запитання, що для неї рай, вона відповіла, що це пляж, де вона тримає Стетхема (свого бойфренда) за руку і спостерігає за їхніми дітьми, які граються.

