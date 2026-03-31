"Прилеты" прямо в многоэтажки, убитые люди и раненые дети: РФ "кошмарит" города и регионы Украины (фото, видео)

В ночь на 31 марта российская армия совершила очередной акт террора против мирного населения Украины. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в Одесской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях. Враг применял ударные БПЛА, управляемые авиабомбы и артиллерию.

ТСН.ua собрал главные детали обстрелов.

Удар по Одессе: дрон попал в девятиэтажку

В Одессе к утру зафиксировано попадание вражеского беспилотника в жилой дом в Киевском районе. Удар пришелся на уровень третьего этажа, что повлекло за собой пожар и значительные разрушения.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил детали инцидента:

«Под утро враг атаковал Одессу ударными БПЛА. Зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом. Российский дрон попал в балкон квартиры на третьем этаже. В доме поврежден фасад, балконы и остекление — от второго до четвертого этажа».

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что в результате атаки пострадал 50-летний мужчина. Потерпевший получил резаную рану предплечья, медики оказали ему помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Трагедия на Полтавщине: погибший человек и раненые дети

Полтавский район также подвергся массированной атаке в ночь на 31 марта. В результате обстрелов разрушено перекрытие девятого этажа в одной из многоэтажек.

Глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич подтвердил гибель гражданского лица.

«По уточненной информации, к сожалению, один человек погиб. Кроме того, три человека получили ранения. Двоих госпитализировали, в частности одиннадцатилетнего мальчика», — говорится в сообщении ОВА.

Момент прилета по Полтаве попал на камеры

Позже количество пострадавших выросло до четырех. Среди раненых — девочка 2018 года рождения. Кроме жилищного сектора, падение обломков зафиксировано на производственных помещениях частных предприятий города.

Сумщина и Харьковщина под огнем авиабомб и дронов «Молния»

В Сумской области ситуация остается крайне напряженной. В сутки зафиксировано 140 обстрелов по 46 населенным пунктам. Больше всего пострадала Глуховская община, где в результате ударов управляемыми авиационными бомбами (КАБ) травмированы 14 человек, среди которых 6-летний ребенок.

В Сумах утром зафиксировано попадание дрона типа «Молния» в нежилое помещение. Взрывной волной в соседнем многоквартирном доме выбито около 25 окон.

Харьковщина тоже находилась под массированным огнем. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о применении врагом более 46 беспилотников разных типов в сутки.

«Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения: 4 БпЛА типа „Герань-2“, 1 БпЛА типа „Ланцет“, 9 БпЛА типа „Молния“, 4 fpv-дроны и еще 29 БпЛА, тип которых устанавливается. Повреждены гражданские предприятия, типография, учебные заведения и ферма», — отметил Синегубов.

Антирекорд в Запорожской области и обстрелы Донбасса

Запорожская область установила трагический рекорд по интенсивности обстрелов. За сутки враг нанес 1121 удар по 43 населенным пунктам. По словам начальника ОВА Ивана Федорова, основная доля атак — это беспилотники разных модификаций.

В Донецкой области враг нанес авиаудару по Славянску, использовав две бомбы ФАБ-250.

«Попадания в частный сектор. Повреждены по меньшей мере 22 частных дома, три автомобиля. Три человека ранены, среди них ребенок», — сообщил начальник МВА Вадим Лях.

«Адская» ночь на Днепропетровщине

Днепропетровская область также подверглась массированным атакам со стороны российских войск. Враг более 30 раз обстрелял три района области с применением беспилотников и артиллерии. В результате атак ранения получили двое мужчин в возрасте 23 и 55 лет.

В Криворожском районе под ударом оказались Зеленодольская, Карповская и Апостоловская общины — там загорелась пятиэтажка, повреждены еще три многоквартирных дома и инфраструктура.

На Никопольщине обстрелы подверглись Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская общины — повреждены предприятия, жилые дома и магазины, уничтожено хозяйственное сооружение. В Синельниковском районе россияне ударили по Дубовиковской и Украинской общинам, где изуродован частный дом.

Обстрел Херсонщины

За прошедшие сутки под вражескими ударами оказались пять населенных пунктов Херсонской общины. Под обстрелами русской артиллерии и атаками дронов были Херсон, Приднепровское, Антоновка, Садовое и Инженерное.

В результате атак повреждены частные и многоэтажные дома, а также автомобили. Из-за обстрелов два человека получили ранения.

Противник при атаке применил 289 ударных БпЛА типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и беспилотники других типов по направлениям Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Около 200 из них составляли дроны типа «шахед».

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной были сбиты или подавлены 267 вражеских беспилотников. В то же время, зафиксировано попадание на 11 локациях и падение обломков в шести местах.

Напомним, РФ устроила блекаут в двух областях Украины. Так, из-за обстрелов часть потребителей в Харьковской и Херсонской областях была обесточена.