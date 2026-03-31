Ночью враг атаковал ряд украинских городов: где раздавались взрывы
Враг применяет беспилотники и авиабомбы для обстрелов украинских территорий.
В ночь на 31 марта в ряде городов Украины прогремели взрывы во время атак российских захватчиков.
Об этом информирует Общественное.
По информации корреспондентов издания, взрывы были слышны в Запорожье и Николаеве.
Кроме того, взрыв был зафиксирован в пригороде Харькова.
Воздушные силы перед взрывами сообщали о приближении вражеских ударных БпЛА в Харьков и Николаев, а также о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Запорожья.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 31 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Днепре прогремели несколько взрывов во время воздушной тревоги.