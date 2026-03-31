РФ атакует энергосистему Украины: в нескольких областях — новые обесточения

Из-за обстрелов России 31 марта в 5 областях Украины применяют аварийные отключения.

Энергетика / © ТСН.ua

Российские войска продолжают наносить удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. На утро зафиксированы новые отключения электроэнергии в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Что известно о состоянии энергосистемы

В настоящее время энергетики уже работают над ликвидацией последствий атак. В регионах, где разрешает безопасность, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям.

В то же время, украинцев призывают ответственно относиться к потреблению электроэнергии. Во всех областях сохраняется потребность в экономном использовании света в вечерние часы — с 18:00 до 22:00. В этот период рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов и не включать несколько таких устройств одновременно.

Энергетики подчеркивают, что ситуация в энергосистеме может изменяться. Актуальную информацию следует отслеживать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Ранее РФ устроила блекаут в двух областях Украины. Так, из-за обстрелов часть потребителей в Харьковской и Херсонской областях была обесточена.

Следующая публикация

