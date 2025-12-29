- Дата публикации
Оракул Ленорман на 29 декабря 2025 для всех знаков зодиака: Близнецам — важные разговоры, Скорпионам — решительные шаги
29 декабря 2025 будет способствовать активному общению, принятию практических решений и подготовке к финалу года. День поможет расставить акценты и определить, что следует взять с собой в новый период.
Оракул Ленорман подсказывает ключевые тенденции дня и помогает сориентироваться в событиях. 29 декабря карты советуют быть внимательными к словам, договоренностям и сигналам со стороны оцепления — именно они могут стать решающими.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Медведь
Вопросы ответственности и ресурсов. Придется взять на себя роль лидера или защитника.
Телец — Якорь
Стабильность и уверенность в своих позициях. Вы действуете последовательно и без спешки.
Близнецы — Птицы
Важные разговоры и обсуждения. День насыщен контактами и обменом мнениями.
Рак — Собака
Поддержка и надежность. Рядом человек, на которого можно положиться.
Лев — Солнце
Хорошее настроение и ощутимый результат. Вы будете довольны сделанным.
Дева — Книга
Вопрос, который еще не полностью раскрыт. Следует сохранить информацию при себе.
Весы — Сад
Встречи, общение, договоренности. День подходит для контактов и обмена идеями.
Скорпион — Коса
Решительные шаги и завершение процесса. Пора действовать без промедлений.
Стрелец — Корабль
Мнения о будущем и новых направлениях. Хороший момент для планировки.
Козерог — Башня
Сосредоточенность и самостоятельная работа. Полезно отойти от шума.
Водолей — Аист
Обновления и изменения. Даже небольшой шаг приведет к положительному сдвигу.
Рыбы — Сердце
Теплые эмоции и искреннее общение. День благоприятен для близких контактов.
29 декабря Близнецы окажутся в центре важных разговоров, а Скорпионы смогут сделать решительные шаги. В общем, день благоприятен для договоренностей, подведения итогов и продуманного движения до конца года.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.