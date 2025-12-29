Оракул Ленорман на 29 декабря 2025 для всех знаков зодиака: Близнецам — важные разговоры, Скорпионам — решительные шаги

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман подсказывает ключевые тенденции дня и помогает сориентироваться в событиях. 29 декабря карты советуют быть внимательными к словам, договоренностям и сигналам со стороны оцепления — именно они могут стать решающими.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Медведь

Вопросы ответственности и ресурсов. Придется взять на себя роль лидера или защитника.

Телец — Якорь

Стабильность и уверенность в своих позициях. Вы действуете последовательно и без спешки.

Близнецы — Птицы

Важные разговоры и обсуждения. День насыщен контактами и обменом мнениями.

Рак — Собака

Поддержка и надежность. Рядом человек, на которого можно положиться.

Лев — Солнце

Хорошее настроение и ощутимый результат. Вы будете довольны сделанным.

Дева — Книга

Вопрос, который еще не полностью раскрыт. Следует сохранить информацию при себе.

Весы — Сад

Встречи, общение, договоренности. День подходит для контактов и обмена идеями.

Скорпион — Коса

Решительные шаги и завершение процесса. Пора действовать без промедлений.

Стрелец — Корабль

Мнения о будущем и новых направлениях. Хороший момент для планировки.

Козерог — Башня

Сосредоточенность и самостоятельная работа. Полезно отойти от шума.

Водолей — Аист

Обновления и изменения. Даже небольшой шаг приведет к положительному сдвигу.

Рыбы — Сердце

Теплые эмоции и искреннее общение. День благоприятен для близких контактов.

29 декабря Близнецы окажутся в центре важных разговоров, а Скорпионы смогут сделать решительные шаги. В общем, день благоприятен для договоренностей, подведения итогов и продуманного движения до конца года.

