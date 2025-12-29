ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
102
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 29 декабря 2025 для всех знаков зодиака: Близнецам — важные разговоры, Скорпионам — решительные шаги

29 декабря 2025 будет способствовать активному общению, принятию практических решений и подготовке к финалу года. День поможет расставить акценты и определить, что следует взять с собой в новый период.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман подсказывает ключевые тенденции дня и помогает сориентироваться в событиях. 29 декабря карты советуют быть внимательными к словам, договоренностям и сигналам со стороны оцепления — именно они могут стать решающими.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Медведь
    Вопросы ответственности и ресурсов. Придется взять на себя роль лидера или защитника.

  • Телец — Якорь
    Стабильность и уверенность в своих позициях. Вы действуете последовательно и без спешки.

  • Близнецы — Птицы
    Важные разговоры и обсуждения. День насыщен контактами и обменом мнениями.

  • Рак — Собака
    Поддержка и надежность. Рядом человек, на которого можно положиться.

  • Лев — Солнце
    Хорошее настроение и ощутимый результат. Вы будете довольны сделанным.

  • Дева — Книга
    Вопрос, который еще не полностью раскрыт. Следует сохранить информацию при себе.

  • Весы — Сад
    Встречи, общение, договоренности. День подходит для контактов и обмена идеями.

  • Скорпион — Коса
    Решительные шаги и завершение процесса. Пора действовать без промедлений.

  • Стрелец — Корабль
    Мнения о будущем и новых направлениях. Хороший момент для планировки.

  • Козерог — Башня
    Сосредоточенность и самостоятельная работа. Полезно отойти от шума.

  • Водолей — Аист
    Обновления и изменения. Даже небольшой шаг приведет к положительному сдвигу.

  • Рыбы — Сердце
    Теплые эмоции и искреннее общение. День благоприятен для близких контактов.

29 декабря Близнецы окажутся в центре важных разговоров, а Скорпионы смогут сделать решительные шаги. В общем, день благоприятен для договоренностей, подведения итогов и продуманного движения до конца года.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.

Дата публикации
Количество просмотров
102
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie