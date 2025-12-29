Оракул Ленорман на 29 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку: Близнятам — важливі розмови, Скорпіонам — рішучі кроки

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман підказує ключові тенденції дня та допомагає зорієнтуватися в подіях. 29 грудня карти радять бути уважними до слів, домовленостей і сигналів з боку оточення — саме вони можуть стати вирішальними.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Ведмідь

Питання відповідальності й ресурсів. Доведеться взяти на себе роль лідера або захисника.

Телець — Якір

Стабільність і впевненість у власних позиціях. Ви дієте послідовно й без поспіху.

Близнята — Птахи

Важливі розмови та обговорення. День насичений контактами й обміном думками.

Рак — Собака

Підтримка й надійність. Поруч людина, на яку можна покластися.

Лев — Сонце

Гарний настрій і відчутний результат. Ви будете задоволені зробленим.

Діва — Книга

Питання, яке ще не повністю розкрите. Варто зберегти інформацію при собі.

Терези — Сад

Зустрічі, спілкування, домовленості. День підходить для контактів і обміну ідеями.

Скорпіон — Коса

Рішучі кроки й завершення процесу. Час діяти без зволікань.

Стрілець — Корабель

Думки про майбутнє та нові напрями. Гарний момент для планування.

Козоріг — Вежа

Зосередженість і самостійна робота. Корисно відійти від шуму.

Водолій — Лелека

Оновлення та зміни. Навіть невеликий крок приведе до позитивного зрушення.

Риби — Серце

Теплі емоції й щире спілкування. День сприятливий для близьких контактів.

29 грудня Близнюки опиняться в центрі важливих розмов, а Скорпіони зможуть зробити рішучі кроки. Загалом день сприятливий для домовленостей, підбиття підсумків і продуманого руху до завершення року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

