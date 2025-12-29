Таропрогноз на 29 грудня 2025 року – 4 січня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Кінець року і перші дні січня — це не просто календарний рубіж, а психологічна та енергетична межа. Таро на період 29 грудня – 4 січня вказує на необхідність м’якого переходу: без різких стартів, але з чітким внутрішнім розумінням напрямку. Для одних знаків це тиждень підбиття підсумків і відпускання, для інших — народження нового бачення і намірів. Важливо не поспішати, а дозволити новому року «увійти» природно.

Прогноз Таро на тиждень

Овен — Маг

Потужний початок нового циклу. Ви маєте всі ресурси, щоб задати тон 2026 року. Тиждень сприяє формуванню намірів, планів і перших усвідомлених кроків.

Телець — Десятка Кубків

Гармонія, тепло і підтримка близьких. Ви входите в новий рік із відчуттям емоційної повноти. Добрий час для сім’ї та відновлення внутрішнього спокою.

Реклама

Близнята — Сімка Мечів

Тиждень вимагає уважності. Не вся інформація буде прозорою, можливі самообмани або недомовленості. Важливо діяти чесно передусім із собою.

Рак — Королева Кубків

Емоційна глибина й турбота. Ви тонко відчуваєте простір і людей. Тиждень підходить для відновлення, підтримки й м’якого входження в новий рік.

Лев — Сонце

Світлий і сильний період. Ви відчуваєте ясність, радість і внутрішню впевненість. Тиждень несе оптимізм і відчуття правильного шляху.

Діва — Вісімка Пентаклів

Поступове налаштування на робочий ритм. Навіть у святкові дні ви закладаєте основу для майбутніх результатів. Увага до деталей — ключова.

Реклама

Терези — Закохані

Тиждень вибору серцем. Це може стосуватися стосунків, партнерства або внутрішнього рішення, з яким ви входите у 2026 рік.

Скорпіон — Смерть

Глибоке завершення циклу. Ви остаточно залишаєте позаду те, що більше не має сенсу. Карта символізує очищення і звільнення простору для нового.

Стрілець — Туз Жезлів

Нове бажання, новий імпульс. Тиждень приносить ідею або внутрішній вогонь, який стане стартом важливого шляху в новому році.

Козоріг — Ієрофант

Повернення до цінностей і структури. Ви входите в 2026 рік із чітким розумінням правил, меж і власної відповідальності.

Реклама

Водолій — Зірка

Надія і відновлення. Навіть якщо попередній рік був складним, цей тиждень повертає віру, світло і бачення майбутнього.

Риби — Туз Кубків

Емоційне оновлення. Новий рік починається з м’якого, щирого стану. Тиждень сприяє любові, примиренню й внутрішньому миру.

Період 29 грудня – 4 січня — це міст між завершенням і початком. Карти Таро радять не форсувати події, а уважно прислухатися до себе. Для одних знаків це тиждень очищення, для інших — народження намірів, але для всіх — важливий момент внутрішнього налаштування на 2026 рік. Те, з чим ви входите в новий цикл, визначить його тон.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.